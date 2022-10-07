【企業盈警】華潤水泥（０１３１３）料９個月盈利顯著減少

《經濟通通訊社７日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布，預期截至９月３０日止９個月盈
利將較去年同期顯著減少。
該集團指，純利利下降主要原因為水泥產品單位銷售成本較去年同期上升，以產品銷售量較
去年同期下降。（ｗｈ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|財經熱話06/10/2022
憧憬二十大後放寬入境兼逢國慶旅遊熱 中資航空股借勢高飛
|FOCUS06/10/2022
【FOCUS】OPEC+減產攻心計 再證「無永遠的朋友」？
|財經熱話06/10/2022
油組大幅減產油價三連漲 高盛上調預測至110美元 中海油四連升
|財經熱話06/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
|財經熱話06/10/2022
【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛 超越特斯拉成全球龍頭？
|中國故事06/10/2022
【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰