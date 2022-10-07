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即市新聞

07/10/2022 19:26

《日入而息》金管局入市接港元沽盤，二手樓價指數結束１１周跌勢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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金管局本月第二度入市承接約１５﹒７億港元沽盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）擬擴大機隊規模，以配合機場三跑投入使用；國泰冀兩年內招聘二千名機艙
服務員，目標年底運力重回疫情前三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報許家印疫情前以２﹒１億英鎊購入倫敦最貴豪宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局表示土瓜灣重建項目讓已擁一定業權業主參與發展；市建局啟動土瓜灣兩個重建項目，料
提供２２３０伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）紅磡必嘉坊二期命名「迎匯」，有機會月內推售　　　　　　　　　　　　
潤地海外及保利啟德新盤命名「澐璟」，涉５７６伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國９月外匯儲備減至３０２９０億美元，近五年半低；離岸人幣跌近三百點曾穿７﹒１３，中
國９月外儲再跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警方拘捕４名公務員，涉嫌多次購買免針紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收２７２點報１７７４０，科指低收１２０點報３５３９
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元下行風險仍較大，維持高沽　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９８０３╱０７，日圓最新報１４４﹒８４╱８７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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松齡護老集團（０１９８９）委任５人為公司非執董，今日生效　　　　　　　　　　　　　　
環球信貸（０１６６９）向客戶授出借貸，合共３４００萬並為期兩年　　　　　　　　　　　
內地化妝品商上美再度提交主板上市申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）擬擴大機隊規模，以配合機場三跑投入使用；國泰冀兩年內招聘二千名機艙
服務員，目標年底運力重回疫情前三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）紅磡必嘉坊二期命名「迎匯」，有機會月內推售　　　　　　　　　　　　
潤地海外及保利啟德新盤命名「澐璟」，涉５７６伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
屈臣氏夥歐萊雅ＭｏｄｉＦａｃｅ研發人工智能皮膚分析　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）昨於倫交所回購２２０萬股，涉１２７０萬英鎊　　　　　　　　　　　　
金地商置（００５３５）９月合約銷售總額升９１﹒５％至９１億人幣　　　　　　　　　　　
碧桂園（０２００７）９月合同銷售金額按年跌３０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英達公路再生科技（０６８８８）據獎?計劃購１２萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　
國銳地產（００１０８）為北京項目總承包商提供３億人幣貸款擔保　　　　　　　　　　　　
中駿集團（０１９６６）９月合同銷售４５﹒２億人幣，按年跌４０％　　　　　　　　　　　
包浩斯國際（００４８３）半年整體同店銷售跌１３％，本港跌５％　　　　　　　　　　　　
中海外（００６８８）首９個月銷售額跌２７％，９月升１２％　　　　　　　　　　　　　　
新秀麗（０１９１０）表示Ｓｕｂｒａｔａ　Ｄｕｔｔａ擔任亞太區及中東區總裁　　　　　　
和記電訊（００２１５）旗下３香港推出最後一期消費券限時優惠　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》
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華晨中國（０１１１４）委任黃宇為財務總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海外宏洋（０００８１）９月合同銷售按年跌１４﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》
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卡森國際（４９６）朱瑞俊辭任行政總裁，朱張金接任　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奧園（０３８８３）表示首９個月合同銷售按年跌８１％至１８３億人幣　　　　　　　　　　
中國東方（００５８１）指津西鋼鐵與防城港市政府訂立解除協議　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》
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　　內地「十一」旅遊收官，境內航線機票價格創五年新低
　　上海旅遊節全市文旅消費逾七百億人幣，同比增兩成　
　　北京馬拉松下月舉行，３萬參賽者須為北京常住人口　
　　鄭州攻堅「保交樓」，１４７個問題樓盤１４５個復工
　　中紀委審議通過向中共二十大的工作報告　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒３７％，報１３７０２﹒２８點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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ＬＭＥ發討論文件就是否禁止俄羅斯供應金屬徵求會員意見　　　　　　　　　　　　　　　　
外媒報導美共和黨議員批美資投行高管赴港參與金融峰會　　　　　　　　　　　　　　　　　
新任廣播處長張國財今履新，冀將公共廣播職能發揮得更好　　　　　　　　　　　　　　　　
港府建議膠袋徵費加至１元，目標今年１２月３１日起實施　　　　　　　　　　　　　　　　
百日咳發病率增，曾祈殷建議成人優先接種疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱醫療券使用範圍暫不考慮擴至三甲醫院，因管理模式不同　　　　　　　　　　　　　
紅館意外發生逾兩月，主辦方大國文化稱成本非首要考慮因素；據報紅館意外報告已完成，成因
仍為鋼索金屬疲勞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅祥國稱香港能否回復國際航空樞紐，國泰擔當重要角要　　　　　　　　　　　　　　　　　
被制裁俄羅斯寡頭超級遊艇現身香港水域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局表示土瓜灣重建項目讓已擁一定業權業主參與發展；市建局啟動土瓜灣兩個重建項目，料
提供２２３０伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網台主持傑斯串謀煽動及洗黑錢罪成判監３２個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報許家印疫情前以２﹒１億英鎊購入倫敦最貴豪宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平安壹賬通７個月港元定存加至３﹒８厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示９月底外匯儲備資產減至４１９２億美元；金管局本月第二度入市承接約１５﹒７億
港元沽盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　南北韓４２架軍機空中對峙，朝鮮半島隨時擦槍走火
　　密西西比河乾旱，托運人改用鐵路和貨車運貨　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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瑞信提最多３０億瑞郎回購債務，投行部門擬一拆三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三星電子季度營業利潤下滑，儲存晶片市場惡化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
倫敦金屬交易所就是否禁止俄羅斯供應徵求會員意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本央行前官員預計央行可能會調整政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
油價有機會創下自３月以來的最大單周漲幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秘魯加息至２０年新高，阿根廷通脹年底料達１００％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
紐約市租金飆升薪酬跌，三藩市辦公室空置率創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
耶倫呼籲對世界銀行進行全面改革，包括擴大貸款規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局傾向持續加息，加拿大央行亦料維持大幅加息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英倫銀行炮轟唐寧街，要為金融動盪負直接責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬斯克擬恢復購買推特，特斯拉股價受壓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
植物肉公司不可能食品宣布重組，辭退６％員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國９月就業數據將出爐，３８家投行料職位增長放緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬來西亞天然氣管道洩漏減產，日本市場首當其衝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英倫銀行副總裁發表講話，美國公布失業率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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三星等在華工廠據報獲美國放行芯片生產設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國再列１３中企入禁止投資黑名單，包括中國中車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯合國否決新疆人權提案，外交部表示借涉疆打壓不得逞　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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普京７０大壽金正恩電賀，拜登警告核戰是真實威脅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法國政府推出節能計劃，冬季暖氣不得高於１９度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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何栢良建議取消已打針密切接觸者家居檢疫要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳港府高層要求抗疫專家勿再推動「０＋０」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國確診急增至１４８３宗，較上日大增兩成半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國慶假期後北上廣深等限制有疫情地區返程人員流動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指警方拘捕三名公務員，涉嫌使用被捕西醫免針紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
質疑醫衞局廢除「免針紙」違憲，市民入稟申司法覆核　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增逾５萬宗新冠本土個案，增５２人死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山西運城鹽湖區發現３１宗核酸異常，全體居民居家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衞生署表示過去兩周三千五至四千五宗確診，進入平台期　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４３６９宗確診，再多２名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐家榮稱過往兩年流感個案少，或較易出現嚴重個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局表示危殆及嚴重人數呈下降趨勢，可逐步恢復服務　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指４公務員被捕，涉購買及使用被捕醫生免針紙；警方拘捕４名公務員，涉嫌多次購買免針
紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾浩輝指冬天上呼吸道病毒肆虐，口罩仍然非常重要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湖南鳳凰古城突封控，承諾滯留旅客明年免費旅遊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局擴展特別探訪安排，下周四起涵蓋３８間公院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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