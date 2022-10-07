《日入而息》金管局入市接港元沽盤，二手樓價指數結束１１周跌勢

《今天重點》

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金管局本月第二度入市承接約１５﹒７億港元沽盤

國泰（００２９３）擬擴大機隊規模，以配合機場三跑投入使用；國泰冀兩年內招聘二千名機艙

服務員，目標年底運力重回疫情前三成

據報許家印疫情前以２﹒１億英鎊購入倫敦最貴豪宅

市建局表示土瓜灣重建項目讓已擁一定業權業主參與發展；市建局啟動土瓜灣兩個重建項目，料

提供２２３０伙

恒地（０００１２）紅磡必嘉坊二期命名「迎匯」，有機會月內推售

潤地海外及保利啟德新盤命名「澐璟」，涉５７６伙

中國９月外匯儲備減至３０２９０億美元，近五年半低；離岸人幣跌近三百點曾穿７﹒１３，中

國９月外儲再跌

警方拘捕４名公務員，涉嫌多次購買免針紙

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《即日市況》

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恒指全日低收２７２點報１７７４０，科指低收１２０點報３５３９

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《美元匯價》

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歐元下行風險仍較大，維持高沽

歐元最新報０﹒９８０３╱０７，日圓最新報１４４﹒８４╱８７

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《公司資訊》

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松齡護老集團（０１９８９）委任５人為公司非執董，今日生效

環球信貸（０１６６９）向客戶授出借貸，合共３４００萬並為期兩年

內地化妝品商上美再度提交主板上市申請

國泰（００２９３）擬擴大機隊規模，以配合機場三跑投入使用；國泰冀兩年內招聘二千名機艙

服務員，目標年底運力重回疫情前三成

恒地（０００１２）紅磡必嘉坊二期命名「迎匯」，有機會月內推售

潤地海外及保利啟德新盤命名「澐璟」，涉５７６伙

屈臣氏夥歐萊雅ＭｏｄｉＦａｃｅ研發人工智能皮膚分析

渣打（０２８８８）昨於倫交所回購２２０萬股，涉１２７０萬英鎊

金地商置（００５３５）９月合約銷售總額升９１﹒５％至９１億人幣

碧桂園（０２００７）９月合同銷售金額按年跌３０％

英達公路再生科技（０６８８８）據獎?計劃購１２萬股

國銳地產（００１０８）為北京項目總承包商提供３億人幣貸款擔保

中駿集團（０１９６６）９月合同銷售４５﹒２億人幣，按年跌４０％

包浩斯國際（００４８３）半年整體同店銷售跌１３％，本港跌５％

中海外（００６８８）首９個月銷售額跌２７％，９月升１２％

新秀麗（０１９１０）表示Ｓｕｂｒａｔａ Ｄｕｔｔａ擔任亞太區及中東區總裁

和記電訊（００２１５）旗下３香港推出最後一期消費券限時優惠

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《國企紅籌》

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華晨中國（０１１１４）委任黃宇為財務總監

中海外宏洋（０００８１）９月合同銷售按年跌１４﹒６％

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《神州民企》

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卡森國際（４９６）朱瑞俊辭任行政總裁，朱張金接任

奧園（０３８８３）表示首９個月合同銷售按年跌８１％至１８３億人幣

中國東方（００５８１）指津西鋼鐵與防城港市政府訂立解除協議

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《中國要聞》

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內地「十一」旅遊收官，境內航線機票價格創五年新低

上海旅遊節全市文旅消費逾七百億人幣，同比增兩成

北京馬拉松下月舉行，３萬參賽者須為北京常住人口

鄭州攻堅「保交樓」，１４７個問題樓盤１４５個復工

中紀委審議通過向中共二十大的工作報告

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒３７％，報１３７０２﹒２８點

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《其他消息》

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ＬＭＥ發討論文件就是否禁止俄羅斯供應金屬徵求會員意見

外媒報導美共和黨議員批美資投行高管赴港參與金融峰會

新任廣播處長張國財今履新，冀將公共廣播職能發揮得更好

港府建議膠袋徵費加至１元，目標今年１２月３１日起實施

百日咳發病率增，曾祈殷建議成人優先接種疫苗

盧寵茂稱醫療券使用範圍暫不考慮擴至三甲醫院，因管理模式不同

紅館意外發生逾兩月，主辦方大國文化稱成本非首要考慮因素；據報紅館意外報告已完成，成因

仍為鋼索金屬疲勞

羅祥國稱香港能否回復國際航空樞紐，國泰擔當重要角要

被制裁俄羅斯寡頭超級遊艇現身香港水域

市建局表示土瓜灣重建項目讓已擁一定業權業主參與發展；市建局啟動土瓜灣兩個重建項目，料

提供２２３０伙

網台主持傑斯串謀煽動及洗黑錢罪成判監３２個月

據報許家印疫情前以２﹒１億英鎊購入倫敦最貴豪宅

平安壹賬通７個月港元定存加至３﹒８厘

金管局表示９月底外匯儲備資產減至４１９２億美元；金管局本月第二度入市承接約１５﹒７億

港元沽盤

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《國際要聞》

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南北韓４２架軍機空中對峙，朝鮮半島隨時擦槍走火

密西西比河乾旱，托運人改用鐵路和貨車運貨

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《外圍經濟》

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瑞信提最多３０億瑞郎回購債務，投行部門擬一拆三

三星電子季度營業利潤下滑，儲存晶片市場惡化

倫敦金屬交易所就是否禁止俄羅斯供應徵求會員意見

日本央行前官員預計央行可能會調整政策

油價有機會創下自３月以來的最大單周漲幅

秘魯加息至２０年新高，阿根廷通脹年底料達１００％

紐約市租金飆升薪酬跌，三藩市辦公室空置率創新高

耶倫呼籲對世界銀行進行全面改革，包括擴大貸款規模

聯儲局傾向持續加息，加拿大央行亦料維持大幅加息

英倫銀行炮轟唐寧街，要為金融動盪負直接責任

馬斯克擬恢復購買推特，特斯拉股價受壓

植物肉公司不可能食品宣布重組，辭退６％員工

美國９月就業數據將出爐，３８家投行料職位增長放緩

馬來西亞天然氣管道洩漏減產，日本市場首當其衝

英倫銀行副總裁發表講話，美國公布失業率

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《大國博弈》

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三星等在華工廠據報獲美國放行芯片生產設備

美國再列１３中企入禁止投資黑名單，包括中國中車

聯合國否決新疆人權提案，外交部表示借涉疆打壓不得逞

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《俄烏開戰》

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普京７０大壽金正恩電賀，拜登警告核戰是真實威脅

法國政府推出節能計劃，冬季暖氣不得高於１９度

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《新冠肺炎》

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何栢良建議取消已打針密切接觸者家居檢疫要求

傳港府高層要求抗疫專家勿再推動「０＋０」

全國確診急增至１４８３宗，較上日大增兩成半

國慶假期後北上廣深等限制有疫情地區返程人員流動

消息指警方拘捕三名公務員，涉嫌使用被捕西醫免針紙

質疑醫衞局廢除「免針紙」違憲，市民入稟申司法覆核

台灣新增逾５萬宗新冠本土個案，增５２人死亡

山西運城鹽湖區發現３１宗核酸異常，全體居民居家

衞生署表示過去兩周三千五至四千五宗確診，進入平台期

本港新增４３６９宗確診，再多２名患者離世

歐家榮稱過往兩年流感個案少，或較易出現嚴重個案

醫管局表示危殆及嚴重人數呈下降趨勢，可逐步恢復服務

消息指４公務員被捕，涉購買及使用被捕醫生免針紙；警方拘捕４名公務員，涉嫌多次購買免針

紙

曾浩輝指冬天上呼吸道病毒肆虐，口罩仍然非常重要

湖南鳳凰古城突封控，承諾滯留旅客明年免費旅遊

醫管局擴展特別探訪安排，下周四起涵蓋３８間公院

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