《出旗制勝－麥穎儀》大市補裂口，美團逼近１６０元支持位

《出旗制勝》美聯儲再次釋放鷹派訊號，市場對於加息擔憂復燃，恒指上周五（７日）隨外

圍有所回吐，未能守穩１８０００點大關，收報１７７４０點，全日跌２７２點，而大市交投繼

續淡靜，大市成交金額約５７０億，再創今年新低。港股通南向交易今日（１０日）重啟，恒指

低開近３００點後跌幅擴大，回補上周三（５日）上升裂口，上午低位暫見１７２４２點，最多

跌近５００點。投資者如想候低搏恒指反彈，或可留意恒指購２４７４１，行使價１９０００點

，實際槓桿８﹒４倍，引伸波幅２７﹒１％，換股比率１００００兌１，２０２３年３月３０日

到期；相反，如看淡恒指，則可留意恒指沽１６０３４，行使價１６０００點，實際槓桿

１２﹒７倍，引伸波幅３４﹒８％，換股比率６０００兌１，２０２２年１１月２９日到期。

今天科網股普遍下跌，先前走勢較強的美團（０３６９０）今天裂口低開約２﹒８％後跌幅

迅速擴大並領跌大市，暫最多跌逾７％，反覆試探區間底部１６０元水平。美團自７月中下旬至

今一直維持區間上落形態，並多次於約１６０元獲得承接。根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站樂觀、

悲觀情緒資金流專頁資料，９月３０日至１０月７日五天（交易日）合計，美團輪證樂觀資金流

約１﹒０４億，悲觀資金流約１﹒１９億，比例為４７：５３。另外有消息報導，因應內地市場

增速放緩，美團正初步研究向國際市場擴張，並會將香港作為首站。投資者如看好美團，或可趁

低留意美團購２３３８９，行使價１９５元，實際槓桿５﹒８倍，引伸波幅５１﹒９％，換股比

率１００兌１，２０２３年０１月３０日到期；如看淡，或可留意美團沽２４２６４，行使價

１５７﹒９元，實際槓桿３﹒４倍，引伸波幅５７﹒３％，換股比率１００兌１，２０２３年２

月２７日到期。

友邦（０１２９９）上周表現強勢，上周三隨大市大成交反彈近５％，成交金額逾３８億，

為５月３１日以來最高，並重返１０天綫之上。上周五亦逆市企穩，惟今日隨大市回吐，暫於

２０天綫約６９﹒６元位置爭持。 投資者如看好友邦，或可留意友邦購２４７４０，行使價

７４元，實際槓桿４﹒５倍，引伸波幅３２﹒３％，換股比率５０兌１，２０２３年１２月２８

日到期；如看淡，或可留意友邦沽２５３７５，行使價５８﹒８８元，實際槓桿６﹒６倍，引伸

波幅３６﹒３％，換股比率１０兌１，２０２３年３月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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