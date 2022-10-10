《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》市場憂慮美聯儲繼續進取加息，加上地緣政治局勢再度緊張，美股上周四（６

日）繼續下跌。港股上周五（７日）跟隨外圍走低，失守１８０００點大關後下試１０天線，在

１７７００至１７９００點窄幅上落。內地節假日完結後料後市會變得波動，投資者可留意部署

區間上落的機會。恒指牛熊證資金流情況，截至周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

５３４４萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約１﹒２７億港元資金淨流

入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價１７２００點

至１７４９９點之間，累計相當約１８３９張期指合約；熊證街貨主要在收回價１８４００點至

１８６９９點之間累計了相當約２０７０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至２６﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

３﹒１個波幅點至２９﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒６個波幅點至３０﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至

３０﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至３７﹒８％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至２９﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降２﹒１個波幅點至３２﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降３﹒０個波幅點至

２２﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２８﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至２２﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒０個波幅點至４３﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２５﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約８５２﹒０萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約３３３元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒２倍；另外，國泰相關認購證及牛證期內

錄得約２７９﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價９元附近的中長期及長期價外條款，實

際槓桿約６﹒０倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約２１６５﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１５７元至１５８元附近的中期價外條

款，實際槓桿約３﹒５倍至３﹒６倍；熊證方面，資金主要留意收回價１９０元至２００元附近

的條款，收回距離約９％至１５％，槓桿約６﹒２倍至９﹒３倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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