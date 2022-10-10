《運籌帷幄－梁業豪》０﹒５倍量度跌幅目標支持或受考驗

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。過去兩年多，港股可謂跌勢明顯，投資者多災多難。每次大

市有跡象正式回升，很快便因利淡消息出現，而掉頭再跌。若論投資氣候，多大利淡因素一直為

港股提供沽壓，令市況易跌跌升。於「一浪低於一浪」的長期跌浪中，中線投資者於任何時間入

市買貨，現時都多會錄得虧損。另一方面，短線投機亦不易獲利；所謂「入市容易出市難」，稍

一猶豫，便會轉盈為虧。

以目前情況為例，上周三（５日）港股才難得裂口揚升，很快便引來了獲利回吐沽盤，但這

份屬正常。一般而言，若新升浪真的已經開始，大市從高位的回跌幅度只會約為前升浪幅度的

０﹒３８２倍，上周淡友算是完成了任務。然而，由於美股的跌勢加劇，本周初０﹒５倍量度跌

幅目標支持或會受到考驗。至於０﹒６１８倍量度跌幅目標，雖到達亦可接受，到時升勢定會遭

到破壞。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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