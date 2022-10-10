《一周攻略－周進略》金融危機上映，資產拋售未完

《一周攻略》上周本欄在大題寫道，全球幣策，人人過緊日子。聽來很嚇人，但如今事態發

展，卻不由你不信，因為事實上，這一幕驚人的金融危機，正在上映，而大家可能仍未發覺，它

到底有多厲害。



＊橋水創辦人改口見玄機＊



說個最簡單的，是從市場上有份量的人去找玄機。君不見上周橋水創辦人的改口，由以前堅

稱現金是垃圾，到如今說是中性，不太差，又不太好的選擇云云。

誠然，從超級長遠的角度看，持有現金是蠢事，因為貨幣供應增長足夠快的話，手上的現金

一定貶值，分別只在於對於哪些物品貶值，是對一般老百姓感受到的，柴米油鹽，衣食住行，抑

或只是有資產者與無資產者的分別。前者，在去年起，物價指數上有反映，至於後者，早已在金

融海嘯後，量寬超低息年代，表露無遺。



＊百年數據是對，短期反應亦對＊



無論如何，上述是超級長遠的事，橋水創辦人習慣閱讀動輒數百年的歷史數據，企圖由此看

到人類在哪些周期有哪些習慣的反應。

問題是，遠水不能救近火，即使長遠如此，但如今是短期的事，而這個短期，可是把金融海

嘯以來，央行一直高速增長貨幣供應的作風，開始逆轉，如今才剛開始，資產價格已經應聲下跌

，皆因投資者並非省油的燈，一切都是向前看。



＊美國經濟數據既不差，央行打壓通脹更用力＊



無論如何，如今有的是通脹預期高企，此物若不好好控制，央行的主要功能即是報廢，故此

可不能不管，甚至在短期內，冒上失業增加或經濟衰退的風險，亦在所不惜。更何況，美國最新

經濟數據，這些方面的問題不大！

之前跟大家提出過，用最簡單的方式去理解，一切還原基本步，當貼現率上升，根據現金流

折現模式，資產價格急跌，這是十分重要的通則。



＊別妄圖憑選股避大勢＊



至於是否一定要恒指重回１６１７０，抑或更低，這個倒是沒有一定。但可以肯定的是，一

眾風險資產不夠運，大家拋售未完，資金都湧進定存或類似的短期貨幣市場，卻是現實。不要妄

圖選股可以避開大勢。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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