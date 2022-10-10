《套期保值－蕭猷華》美國就業數據和中期選舉，對股市有何影響？

《套期保值》美國勞工部公布９月就業數據，非農新增職位增加２６﹒３萬份，失業率跌至

３﹒５％，上月為３﹒７％，平均時薪按年升５％，數據合符預期，美股道指仍跌６３０點？皆

因數據好過市場預期嘛！（９月非農預期為增加２５﹒５萬份，實際增加２６﹒３萬份），所以

最重要都是看大行、華爾街怎樣詮釋吧！



其實，美國新增職位增長勢頭已經放慢，７月修訂為５３﹒７萬份，８月３１﹒５萬份，９

月２６﹒３萬份，連降兩個月了，９月新增職位甚至只得７月的一半，勞工市場明顯受到激進加

息步伐影響減慢，不過未足以扭轉１１月２日調升７５基點的機會。周四（１３日）美國將公布

９月通脹數據，消費物價指數預期由８﹒３％降至８﹒１％，核心ＣＰＩ由６﹒３％上升至

６﹒５％，美聯儲料維持今年餘下兩次議息會議，一共再加１﹒２５％，聯邦基金利率將會升至

４﹒２５％至４﹒５％水平。



美國１１月８日舉行中期選舉，將有３５名參議員、４３５名眾議員和３６名州長改選，是

拜登政府一次重大考驗，兩黨民調接近，最近一個月，拜登支持度逐漸上升，主要受惠於美國汽

油價格下降、決心加息壓抑通脹、降低處方藥物價格等取得勝利。不過，重點不在於拜登政府能

否保持國會議席，或會否變成「跛腳鴨」政府，而是在美國中期選舉年之前，股市往往表現不振

，因為市場最不喜歡不確定性，但到了選前幾周，股市往往會上漲，並在選舉結束後持續上升。



與此同時，美國１１月加息７５基點，連街邊「阿叔、阿嬸」也知，ｓｅｌｌ ｉｎ

ｒｕｍｏｕｒｓ、ｂｕｙ ｏｎ ｆａｃｔｓ吧！加上，本周通脹數據有機會連降三個月，新增

勞工職位又減慢，市場或會轉風向，「軟著陸」有望？投資者應該知怎樣做吧！

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

