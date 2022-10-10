《洪視全球－洪灝》拯救港股

《洪視全球》中國ＰＰＩ，十年期債券收益率和美國就業資料表明美國通脹已然見頂。這些

指標和相關性市場並未被市場廣泛討論。然而，通脹放緩也預示著美國經濟的衰退。

不同於美國市場，股債之間的對沖關係在中國仍然行之有效。中國還是一個正常運轉的市場

，因此其資產價格蘊含的資訊應更有前瞻性。中國十年期債券收益率上行，與中概股背道而馳。

鑑於中國通脹不溫不火，若債券收益率上升意味著增長復甦，那麼中概股遲早應迎頭趕上。買者

自負：其他地緣政治因素也不可小覷。



＊港股嚴重地、瘋狂地超賣＊



中國十年期國債收益率其實已經開始上升，這與以中概股為代表的中國成長型資產的價格走

勢背道而馳。鑑於中國通脹前景不溫不熱，債券收益率的上升很可能意味著增長復甦，儘管這種

復甦很可能很溫和。

有人可能會指出，中國十年期國債收益率與中國成長型資產價格之間的關係在疫情期間並不

穩固，或難持續。彼時，較低的債券收益率意味著較低的貼現率，從而提升了成長股的估值。此

外，由於全球出行限制，互聯網平台已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分。

隨著世界逐漸適應後疫情時代的狀態，中國債券收益率和中國成長型資產之間的關係應該會

恢復到２０２０ 年之前的常態，彼時債券收益率上升意味著經濟的增長，成長型資產亦會應聲

而動

但不只是中概股，無獨有偶，整個中國市場都未能對增長信號有所反應，儘管這個信號十分微弱

。恒指目前正處於十多年來的最低水準，與１９９７年亞洲金融風暴期間的水準相當。

誠然，地緣政治的陰霾籠罩著香港，香港面臨著一些艱巨的地緣政治挑戰，比如美國加大了

對中國半導體技術的出口禁令，中國的美國存托憑證（ＡＤＲｓ）審計是另一個懸而未決的問題

。更遑論香港金管局在與美聯儲同步提高最優惠利率方面拖泥帶水，並選擇消耗外匯儲備來捍衛

與美元掛勾的聯繫匯率制。但在如此這般的超賣水準上，諸多不利消息肯定已經為價格所反映。

如前所述，美國市場對美國通脹前景仍然持疑不決。因此，美國市場情緒變幻莫測，可以在

一瞬間驟然轉向。這也是為何我們不依賴情緒指標來為本輪周期擇時的原因之一，因為許多歷史

關係已然變卦，而美國的股債的對沖關係也發生了逆轉。

相反，我們更關注的是股票在投資組合中的實際倉位。我們注意到，鑑於所公開宣稱的、低

迷的市場情緒，股票持倉仍然過高。誠然，我們擁有的最新股票倉位資料點只截至８月底，最新

資料應該比歷經一個月拋售後更低。但這也不會是歷史上預示著市場觸底的水準。如果是這樣，

鑑於中國在岸和離岸市場正竭力飛渡亂雲，尋找立足之地，美國將繼續成為其波動的源頭之一。



＊孤勇者的讚歌＊



美國通脹已然見頂。過去一年，不斷下行的中國十年期國債收益率早已預示著這一天將于未

來數月如期而至。但這並不值得歡呼雀躍，因為通脹降溫體現了需求的減弱，進而預示著美國經

濟的衰退。與其解讀一個功能失調的美國市場，其股票和債券之間長期存在的對沖關係已經失效

，我們不如從中國十年期債券收益率中洞察端倪。該資料正在抬頭，暗示著即將出現溫和的增長

復甦。如是，諸如恒指和中概股的中國成長型資產最終也應迎頭趕上。誠然，地緣政治的陰霾依

然罩頂。美股顯然尚未見底，仍將繼續成為中國市場波動的源頭。我們在曾經的賣方自我意識下

，本能地想要喊市場見底並獲得最大回報，而如今又在買方的自我意識下，自然而然地想保全本

金並將組合風險降到最低。兩大意識的天人交戰之下，令人難以抉擇。不管怎樣，這裏還是應該

有一個交易機會，這是一曲孤勇者的讚歌。

《思睿駐港首席經濟學家 洪灝》



＊注：本文節錄自洪灝先生於１０月９日發表的《中國市場策略》報告



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