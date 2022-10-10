《盤後部署》北水重返首日港股挫逾五百點，藥明生物此位不能失！

《經濟通通訊社１０日專訊》港股今日延續上周五（７日）的跌勢。恒指低開２９０點，報

１７４４９，早市初段跌幅曾擴大至逾４００點，走勢毫無起色。半日跌４４１點，報

１７２９８。午後跌幅進一步擴大至逾５００點，曾跌至１７１７４，最終在北水重開的第一日

，恒指仍要報跌。

恒指收報１７２１６，跌５２３點或跌２﹒９５％，主板成交９５１﹒０５億元。國企指數

報５８８０，跌１９３點或跌３﹒１９％。恒生科技指數報３３９８，跌１４０點或跌

３﹒９８％。

內地股市方面，上證綜合指數報２９７４，跌５０點或跌１﹒６６％，成交２９０１﹒２０

億元人民幣。深證成份指數報１０５２２，跌２５６點或跌２﹒３８％，成交１６２１﹒６３億

元人民幣。



＊李寧跌近９％＊



７３隻恒指成份股當中，有６８隻報跌，尤以內需股沽壓較大。

文化和旅遊部數據中心測算，２０２２年國慶節假期７天，內地本土旅遊出遊４﹒２２億人

次，同比減少１８﹒２％，按可比口徑恢復至２０１９年同期的６０﹒７％。實現本土旅遊收入

２８７２﹒１億人民幣，按年減少２６﹒２％。

國慶假期消費不及從前，零售消費及旅遊相關類股份受挫。李寧（０２３３１）跌

８﹒８３％，收報６０﹒９元。該股成交約２１５１萬股，涉資１３﹒１５億元，盤中高見

６５﹒２元，最低見５９﹒７５元；潤啤（００２９１）跌７﹒５８％，收報５４﹒２５元；海

底撈（０６８６２）跌７﹒３２％，收報１５﹒２元；申洲國際（０２３１３）跌６﹒１９％，

報６１﹒３５元。

科技股同樣受壓。有傳研究進軍香港及國際市場的美團（０３６９０）股價跌６﹒７１％，

收報１６１﹒３元。該股成交約３０８５萬股，涉資５０﹒０９億元，盤中高見１６８元，最低

見１５９﹒６元；京東集團（０９６１８）跌３﹒７１％，收報１９２元；阿里（０９９８８）

跌３﹒２６％，收報７８﹒７元；騰訊（００７００）跌２﹒５１％，收報２６３﹒８元。



＊藥明生物失守４５元宜離場＊



藥明生物（０２２６９）公布，子公司「無錫藥明生物技術」在中國商務部協調下成功完成

美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。Ｈ股股價今日高開

５﹒８１％，但升勢很快中斷，更一度轉跌逾３％，收報４７元，跌２﹒４９％；同系的藥明康

德（０２３５９）跌３﹒２５％，收報６０﹒９５元；藥明巨諾（０２１２６）跌３﹒０９％，

收報３﹒１４元。

從今日股價高開低走的走勢，已反映市場對藥明生物子公司獲美國剔出名單的消息不太振奮

。畢竟中美關係仍緊張，美國除了打壓半導體行業，在生物科技行業方面亦制定一系列措施制衡

，包括簽署行政命令，加強本土生物科技產業，擴大國內生物製造能力，減少對外國依賴。中美

雙方在不同領域持續角力，作為生物科技公司的藥明生物難免受到打擊。即使子公司遭美國制裁

的負面因素消除，但整個大環境仍不利藥明生物，投資者部署生物科技股都不能過於進取。

況且，藥明生物目前的市盈率達５２倍，預測市盈率亦有３８倍，估值仍偏高，疊加外來的

不明朗因素，相信股價短線難以強勁反彈。股價９月中旬至今在４５元至５１元水平橫行，今日

曾跌至４５﹒４５元。收市若失守４５元，投資者宜離場，並待股價回至３月１５日低位

４０﹒３元再作部署。（ｅｒ）

