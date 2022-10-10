【國際要聞】奧地利總統范德貝倫成功連任，主張俄烏談判解決爭端

《經濟通通訊社１０日專訊》奧地利總統范德貝倫（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｖａｎ ｄｅｒ

Ｂｅｌｌｅｎ）以５６﹒１％的得票率，在周日的總統選舉中成功連任。７８歲的范德貝倫是

經濟學教授，於２０１６年首次當選總統。選前分析指，他在今次競選中獲得多個主流政黨支持

，勝選並無懸念。他主張歐盟採取統一的制裁俄羅斯政策，同時主張俄烏談判解決爭端。

（ｊｆ）

