《窩輪豪情－梁業豪》伺機順勢持牛證圖利為主

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、必需

性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為華潤

啤酒（００２９１）、農夫山泉（０９６３３）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則

宜首選理想汽車（０２０１５）、萬國數據（０９６９８）與思摩爾國際（０６９６９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、醫療保健業與必需性消費業。此

外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為華潤啤酒、中海油與友邦保

險（０１２９９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽

權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選理想汽車、萬國數據與小鵬汽車

（０９８６８）。

自從港股大幅裂口上升後，牛熊證投機者應以候低持有牛證圖利為主，原因為投資者的應市

信心尚未回復，升浪中途不時會出現調整。最佳圖利方法，為依市圖（主要為小時圖）訊號指示

，伺機順勢持有相關牛證圖利，但須多作走位，逐步加注。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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