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10/10/2022 08:54

【虛幣世界】大市處於橫行階段，加密貨幣走勢平穩

　　《經濟通通訊社１０日專訊》雖然上周五美股繼續急挫，但加密貨幣走勢依然平穩，比特幣
及以太幣則未見有太大波動，加密資產管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官
Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，比特幣未能突破２０５００美元導致繼續修正，現在多頭
需要捍衛１９５００美元，以保持反彈的機會。
　　其他主要山寨幣亦橫盤當中，ＸＲＰ和ＸＬＭ分別上漲約５％和２﹒７％，但ｍｅｍｅ幣
ＤＯＧＥ下跌約２％；衡量投資者情緒的「加密貨幣恐懼和貪婪指數」繼續落後於恐懼領域，並
已經徘徊了數周，而ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數（ＣＭＩ）則小幅上漲。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９５０７﹒３３元（美元．下同），升０﹒３５％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３３２﹒５１元，升０﹒７１％；艾達幣報
０﹒４２４７元，升０﹒４０％；瑞波幣報０﹒５３６１元，升０﹒６８％。（ｕｌ）
　
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