《談國論企－黎偉成》強軍創新衛國保家抗美霸封殺

《談國論企》中國很有需要加大發展和提升在國防、軍隊以及創新、高尖、應用科技等兩大

方面，反制反擊美國人近期明目張膽以軍事力量推動「台獨」「以台亂華」干涉中國主權、內政

，甚至擬推出限制中國發展先進半導體技術的「下三檻」措施，阻止中國高尖創新技術發展和應

用，作為最近三數年由經貿關稅、科技發展、企業投資、人文往來等方面圍堵攬炒無成效的更惡

毒打壓。只有強軍和科技創新，才能衛國保家，力抗美霸封殺！



＊要有遠洋遠攻能力才能震懾美霸＊



必須指出，要強軍和科技創新應用，是現今世界各國政治經濟的發展和自衛的重點。此因美

國人近年自持其強大軍事力量，聯同與其有「共同意識形態」的西方甚至「北約」國家，發了瘋

、中了邪的在政治、主權、經濟等許許多多方面，大搞「冷戰」，特別是（甲）有「陰毒王」之

稱的美國總統拜登於２０２２年初主動推手和引發的俄羅斯、烏克蘭之戰，至今仍源源不絕的向

烏提供軍備拱火，從未擬拉籠雙方作言和之談，目的明顯是要從烏戰混水摸魚，擴大美國單邊霸

權主義地位及利益。軍事力量為美霸權作出十分重大的貢獻。

正當烏戰陷水深火熱惡境，拜登居然膽敢在（乙）中國台灣問題上「發難」，劣行包括有

（１）容許美國眾議院議長佩洛西鼠竄中國台灣，毫不知恥地說甚麼支持「民主」而實挺「台獨

」，接下來便有大大小小西方妖魔惡棍訪台，來一個又一個《妖精變奏曲》；還（２）加大對台

「售武」，和（３）加密地派出軍艦、戰機竄游華東、華南等海空領域，惡意挑釁。憑甚麼？就

憑美國人現時的強大軍事力量。就因軍事力量強大，美國人居然把他說了的就是「國際法」、「

國際秩序」，要誰做甚麼誰就要做，要「制裁」誰就要其他國家或地區「制裁」同一個誰；美國

人所作所為，是民主嗎？有人權嗎？有理據嗎？合法嗎？

要反制、反擊美國這個憑強大軍事力量挑弄出來的霸權主義者，就應該以其「道」還治其身

，即：要強要先強大軍事力量，才能與美國人「對話」，才能夠爭取本國的政治、主權、經貿等

合法合理的利益，否則會盡受美國人之惡聲臭氣！中國深明只有強軍和強化科技創新發展，才能

衛國保家、維護主權，才有發展本國的經濟貿易科技，不被美國人搶略霸佔，並達致相當良佳的

成效：

最惹人注目的，當然是（一）中國在處理台灣的主權問題上，相當有力的回應美國人力促的

「台獨」挑釁。尤其是在佩洛西鼠竄台灣前前後後的許許多多小丑行動，中國不僅義正辭嚴的痛

斥美國和對美作出警告，更派出艦艇、戰機等於華東、華南等海域、領空加緊巡戈，軍事演練，

宣示主權。美國人也只敢在中國軍事演練及巡查後，作出小丑式的「回應」，就因中國的軍事力

量日趨強大，攻防能力皆強，更科技化、信息化，和美軍隨時越界對中國作出侵略主權、宣戰等

行為，乃國際社會、聯合國之不容！



＊自力更生自我創新提升國力反美封殺＊



由是可見，中國在最近逾四個年代改革開放的同時，還強化國防和軍隊的建設，是正確和明

智的政策和策略。正正因為中國的軍事建設不斷提升素質，至今已建立臻高度科技化、信息化的

國際級先進水平的軍事力量，包括手擁有但不先使用的核武，有常規的導彈，更自行研發的第四

、五代戰機，和建立以航空母艦的戰鬥群，在衛國保家上是有足夠懾敵的力量，也就是美國人不

敢肆意橫行之因。

特別是中國一旦要打擊「台獨」行徑而戰，現時的軍力打近岸戰，應是有十分足夠力量的，

而衛國保主權，軍隊的士氣總會大大提升以痛擊來犯之敵！反而美軍要分裂另一個國家，說什麼

也是理虧和士氣低也。

中國人不打中國人，不想打內戰，最好是達到「和平統一，一個中國」的理想目標。歷史會

作出公平、公道和正確的評價的。美國人，看你惡得幾時，霸得幾狗！

但（二）軍事建設之強與否，不僅看防守力量，更重要的是遠攻之力。中國現時的軍力只能

防衛自保，遠攻乏力，對惡敵的震懾力，也就不大足夠，因久守必失，可遠攻力量不一定要攻他

國，攻守兼備的意義誰到知道。

建議中國今後要強化具遠攻能力的軍事力量，包括建立核動航母、驅逐艦、潛艇，和在其他

國家或地區的港口建立停泊補充站。

另一個面對美國打壓的重大問題是（三）中國面對美國擬進一步封殺的劣行，乃限制中國發

展先進半導體技術的「下三檻」措施，阻止中國高尖創新技術發展和應用，其中目的是要壓制中

國的國防建設的提升，此念確屬「下三檻」，美國真「文明」，確「民主」，甚「先進」。中國

要進一步強化自力更生、自我創新，間接反制反擊美國人，更可為世界伸張正義力量。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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