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10/10/2022 09:28

《中概異動》美團低開近３％，傳研進軍香港及國際市場

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）現價跌２﹒８３％，報１６８元，該股成
交約３７萬股，涉資６２２１萬元；騰訊（００７００）跌１﹒７％，報２６６元；阿里
（０９９８８）跌２﹒５８％，報７９﹒２５元；京東集團（０９６１８）跌２﹒６６％，報
１９４﹒１元。
　　據《彭博社》引述消息報道，隨著內地市場增長放緩，外賣巨頭美團正研究拓展香港和國際
市場。首先是進軍香港外賣市場，但計劃仍在初步階段，最終可能有變。據報，今年從快手
（０１０２４）聘請的仇廣宇，將負責美團的國際擴張。美團未有回應消息
　　報道指，聘請仇廣宇時，外界便猜測美團有向國際市場擴張的抱負，而內地市場增長放緩，
加上監管壓力，令內地市場擴張空間有限。
　　近期不少內地科網企業都有意加快拓展海外市場，例如騰訊入股日本及波蘭遊戲公司；電商
平台拼多多亦在美國開展業務，推出跨境電商平台等。
　　現時，恒生指數報１７４４９，跌２９０點或跌１﹒６４％，主板成交１１﹒７４億元。國
企指數報５９５２，跌１２１點或跌２﹒０１％。恒生科技指數報３４４１，跌９８點或跌
２﹒７８％。
　　即月期指新報１７３４６，跌３９０點，低水１０３點。即月國指期貨報５９２４，跌
１６３點，低水２９點。即月科指期貨新報３４２２，跌１２７點，低水２０點。
　　上證綜合指數報３０２６，升２點或升０﹒０８％，成交３２﹒１１億元人民幣。深證成份
指數報１０７８８，升１０點或升０﹒０９％，成交１５﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　　１６８元　跌２﹒８３％
　　騰訊（００７００）　　　　　２６６元　　跌１﹒７％
　　阿里（０９９８８）　　　７９﹒２５元　跌２﹒５８％
　　京東集團（０９６１８）　１９４﹒１元　跌２﹒６６％
　　小米（０１８１０）　　　　８﹒８３元　跌２﹒７５％
　　快手（０１０２４）　　　５１﹒８５元　跌３﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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