《中概異動》美團低開近３％，傳研進軍香港及國際市場

《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）現價跌２﹒８３％，報１６８元，該股成

交約３７萬股，涉資６２２１萬元；騰訊（００７００）跌１﹒７％，報２６６元；阿里

（０９９８８）跌２﹒５８％，報７９﹒２５元；京東集團（０９６１８）跌２﹒６６％，報

１９４﹒１元。

據《彭博社》引述消息報道，隨著內地市場增長放緩，外賣巨頭美團正研究拓展香港和國際

市場。首先是進軍香港外賣市場，但計劃仍在初步階段，最終可能有變。據報，今年從快手

（０１０２４）聘請的仇廣宇，將負責美團的國際擴張。美團未有回應消息

報道指，聘請仇廣宇時，外界便猜測美團有向國際市場擴張的抱負，而內地市場增長放緩，

加上監管壓力，令內地市場擴張空間有限。

近期不少內地科網企業都有意加快拓展海外市場，例如騰訊入股日本及波蘭遊戲公司；電商

平台拼多多亦在美國開展業務，推出跨境電商平台等。

現時，恒生指數報１７４４９，跌２９０點或跌１﹒６４％，主板成交１１﹒７４億元。國

企指數報５９５２，跌１２１點或跌２﹒０１％。恒生科技指數報３４４１，跌９８點或跌

２﹒７８％。

即月期指新報１７３４６，跌３９０點，低水１０３點。即月國指期貨報５９２４，跌

１６３點，低水２９點。即月科指期貨新報３４２２，跌１２７點，低水２０點。

上證綜合指數報３０２６，升２點或升０﹒０８％，成交３２﹒１１億元人民幣。深證成份

指數報１０７８８，升１０點或升０﹒０９％，成交１５﹒３７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １６８元 跌２﹒８３％

騰訊（００７００） ２６６元 跌１﹒７％

阿里（０９９８８） ７９﹒２５元 跌２﹒５８％

京東集團（０９６１８） １９４﹒１元 跌２﹒６６％

小米（０１８１０） ８﹒８３元 跌２﹒７５％

快手（０１０２４） ５１﹒８５元 跌３﹒７１％

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（ｅｒ）

