《異動股》中芯挫近４％領跌晶片股，美列３１中企至未經核實名單

《經濟通通訊社１０日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價跌３﹒８４％，報１６﹒５４元

，該股成交約２６８萬股，涉資４４３１萬元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價３８﹒１７元人

民幣，升０﹒３９元人民幣，或升１﹒０３％，成交５３７８萬元人民幣，涉及１４２萬股。現

價Ａ股對Ｈ股呈溢價１５５﹒２２％。

美國商務部上周五（７日）收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及

製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲列入未經核實出口管制

清單，美國企業向名單上的公司發貨前必須進行額外調查，或需要申請更多許可證。外媒指出，

此舉再次擴大了在遏制中國技術和軍事領域發展方面的努力。



＊外交部：美濫用出口管制只會自傷＊



在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上回應有關美國對芯片實施新的出口管制的提問稱

，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓。發言

人表示，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將

影響美國企業的權益。



＊晶片及雲概念股受挫＊



華虹（０１３４７）跌６﹒６４％，報１６﹒８８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌

幅１０﹒０２％；上海復旦（０１３８５）跌６﹒６８％，報３６﹒３元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅６﹒９２％；ＡＳＭＰＴ（００５２２）跌５﹒５８％，報４５﹒７元；商湯

（０００２０）跌３﹒１４％，報１﹒５４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

１０﹒４７％；萬國數據（０９６９８）跌７﹒１１％，報１５﹒６８元，以現價計，該股暫連

跌３日，累計跌幅１４﹒８８％。

現時，恒生指數報１７４１９，跌３２０點或跌１﹒８１％，主板成交８３﹒６６億元。國

企指數報５９５５，跌１１９點或跌１﹒９７％。恒生科技指數報３４４０，跌９９點或跌

２﹒８２％。

即月期指新報１７４２７，跌３０９點，高水８點。即月國指期貨報５９６２，跌１２５點

，高水７點。即月科指期貨新報３４４６，跌１０３點，高水３點。

上證綜合指數報３０１９，跌４點或跌０﹒１６％，成交３５７﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１０７１５，跌６３點或跌０﹒５９％，成交４５１﹒２５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒５４元 跌３﹒８４％

華虹（０１３４７） １６﹒８８元 跌６﹒６４％

上海復旦（０１３８５） ３６﹒３０元 跌６﹒６８％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ４５﹒７０元 跌５﹒５８％

宏光半導體（０６９０８） ３﹒９５元 跌２﹒２３％

晶門（０２８７８） ０﹒４４元 跌１﹒１２％

芯智控股（０２１６６） １﹒８８元 跌０﹒５３％

商湯（０００２０） １﹒５４元 跌３﹒１４％

萬國數據（０９６９８） １５﹒６８元 跌７﹒１１％

金蝶國際（００２６８） ９﹒６７元 跌２﹒８１％

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（ｈｃ）

