《午市前瞻》美國打壓晶片對下游科企影響將現，中芯藥明低位可吼

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報１７２９８，跌４４１點或２﹒４９％，主

板成交５４８﹒４６億元。恒生中國企業指數報５９１６，跌１５８點或２﹒６１％。恒生科技

指數報３４１７，跌１２２點或３﹒４６％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１６２﹒７元，跌１０﹒２元或５﹒９％，成交２９﹒２３億元；騰

訊控股收報２６６元，跌４﹒６元或１﹒７％，成交１９﹒３７億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９

元，跌２﹒３５元或２﹒８９％，成交１１﹒９１億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控

股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及理想汽車（０２０１５）；理

想汽車收報７６元，跌４﹒６５元或５﹒７７％，成交１２﹒０５億元。



＊李偉傑：電動車、ＡＩ及無人駕駛等公司將受累＊



北水長假後回歸，即「湊巧」遇上美國商務部再將３１間中國企業列入未經核實出口管制清

單，包括記憶體大廠長江存儲等，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導

體的能力。外交部回應指美國濫用出口管制，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業

的權益。

華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，３１間中資企業都不涉及在港上市公

司，但低沉氣氛亦拖累港務股晶片股表現。他指，美國限制中國晶片發展除了影響晶片公司發展

，多次打壓連帶下遊科技企業發展都會減慢，包括電動車、ＡＩ及無人駕駛等領域，相信之後對

於相關公司及股份的影響將會逐漸浮現。

早市晶片股血流成河，華虹（０１３４７）曾挫逾一成，上海復旦（０１３８５）曾瀉逾兩

成，反而龍頭中芯（００９８１）企硬最多只跌約５％。李偉傑指近期中芯走勢樂觀，亦有跑贏

大市跡象，但大市氣氛低沉，華虹及復旦跌勢亦反映消息有待消化，建議中芯再回落至９月低位

於約１５﹒８元可以考慮。



＊藥明憂慮消除理應不會太差＊



晶片再遭打壓，但早前遭列入未經核實清單的藥明生物（０２２６９）旗下無錫藥明生物技

術，則獲放生剔除名單之列。至於另一仍在列的子公司能否跟隨脫離名單，以至藥明會否再受打

壓，李偉傑指消息正面，亦對藥明業務有幫助，但今日上午股價高開低走轉跌逾２％，反映市場

信心匱乏，但目前憂慮消除理應不會太差，認為再跌穿４５元機會不大，建議４５至４６元位置

可以考慮。



＊北水回朝沽壓不強＊



美國打壓消息，加上國慶假期內地零售市道欠佳，半日李寧（０２３３１）跌逾９％為最差

表現藍籌領跌消費類股份，恒指挫逾４００點再度逼近１７０００大關。李偉傑指目前觀望氣氛

濃厚，因美國９月份通脹數據以及二十大即將登場，令入市意欲減少。他提到港股今年多次反彈

不久便告回落，亦削弱投資者意欲，預期恒指維持觀望１７０００點支持。

但李偉傑亦指出，北水回歸首日沽壓未算太強，主要是港股彈千點後亦回吐不少，現時距離

北水暫停時的升幅亦只有約２００幾點，變相北水出貨誘因不大。（ｈｃ）

