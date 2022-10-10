《娥姐錦囊－張賽娥》航空樞杻地位需時恢復，放寬防疫才是王道

《娥姐錦囊》隨著本港逐步放寬入境檢疫安排，國泰航空（００２９３）上周五（７日）舉

辦自疫情爆發以來首個大型機艙服務員招聘活動，不過工會指，國泰正面臨「空前」的人員短缺

，令票價居高不下，對香港恢復全球航空樞杻地位構成威脅。然而，香港始終享有地理優勢，是

內地航空主要轉機站，加上港人喜歡外遊，航空業復甦只是時間問題，相信待防疫政策鬆綁一段

時間後，香港將再發揮航空樞杻之角色。

維珍航空上周宣布，決定不按原定計劃在明年３月恢復往來倫敦及香港航班，並關閉香港辦

事處。其後傳言再有歐美航空公司有意告別香港。鑑於關閉了的辦空室不會短期重開，故這將為

香港帶來中期的損失，期望港府可以盡快實施「０＋０」入境檢疫政策，以免航空公司失去耐性

，在無限期等待下撤走。港府若能定出抗疫藍圖，亦有助航空公司作出部署。

香港航空樞杻地位何時恢復，仍取決於疫情發展，近日內地封區範圍已經縮小，而參考其他

地區重新通關後，亦未見染疫死亡個案大增或醫療體系不勝負荷，期望內地可以逐步放寬防疫政

策，在醫療和經濟發展之間取得平衡。

對於有報道指，港府高層要求防疫專家不再推動入境檢疫「０＋０」，確實令人失望，由於

疫下一長一幼的風險最大，建議港府實施針對保障長糼之措施，並容許放寬一般人的防疫限制，

加快社會復常。

至於旅發局斥資至少１億元作全球宣傳，機管局又計劃派發５０萬張機票，只能視為

ｂｏｎｕｓ，對刺激旅客需求的實際作用不大，始終放寬防疫才是治本之法，而現行核酸檢測措

施亦可考慮放寬，避免過於擾民。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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