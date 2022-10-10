【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９５億元，買理想沽李寧

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開２９０點，報１７４４９點。最高跌２９０點報

１７４４９點，最低跌５６５點報１７１７４點。恒指收報１７２１６點，跌５２３點或

２﹒９５％。

北水全日淨流入３﹒９５億元，減少９３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車

（０２０１５）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是李

寧（０２３３１）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）。

主板成交９５１﹒０５億元增加６６﹒８％。其中港股通成交２４３﹒９億元，佔總成交

２５﹒７％。



＊內地國慶長假旅遊消費表現不濟＊



內地國慶長假期間多地疫情再度升溫，旅遊和消費表現不濟，出遊人次同比減１８％，旅遊

收入跌２６％，大摩指國慶假期旅客人數跌幅較中秋假期更大，中金則指受累疫情反彈及樓市下

行，內地消費表現偏弱。

理想汽車跌３﹒５３％報７７﹒８元，北水淨買入３﹒１億元；中國移動跌０﹒３％報

５０﹒２５元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股跌２﹒５１％報２６３﹒８元，北水淨買入

１﹒５億元。

李寧跌８﹒８３％報６０﹒９元，北水淨賣出３﹒２億元；美團跌６﹒７１％報１６１﹒３

元，北水淨賣出２﹒８億元；恒生中國企業跌３﹒１５％報５９﹒５６元，北水淨賣出２﹒８億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） ３﹒１４

中國移動 （００９４１） ２﹒０９

騰訊控股 （００７００） １﹒５２

中國平安 （０２３１８） １﹒１９

藥明生物 （０２２６９） ０﹒０１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） －３﹒１８

美團 （０３６９０） －２﹒８４

恒生中國企業 （０２８２８） －２﹒７８

中芯國際 （００９８１） －２﹒０８

香港交易所 （００３８８） －１﹒６８

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