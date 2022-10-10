《美元走勢－羅明立》英鎊跌破１﹒１１，歐元亦跌近０﹒９７

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４５﹒２６ １４５﹒６７ １４５﹒２４

歐元╱美元 ０﹒９７２８ ０﹒９７５３ ０﹒９７１６

英鎊╱美元 １﹒１１０４ １﹒１１１１ １﹒１０５５

美元╱瑞郎 ０﹒９９５２ ０﹒９９５２ ０﹒９９３２

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９９ ７﹒８４８８

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《美元走勢》美國９月非農就業新增職位增加２６﹒３萬，較８月回落但就好過預期，９月

失業率降至３﹒５％。數據反映美國勞動市場表現仍然穩健，支持聯儲局繼續採取強硬的貨幣政

策立場。上周多名局方官員再表態指通脹仍然過高，就業數據結果將強化他們的決心。美元走強

令非美貨幣普遍下跌，美匯指數升至１１３，英鎊跌破１﹒１１，歐元亦跌近０﹒９７。

英國首相卓慧思為減稅計劃辯護並繼續支持財相，但市場對英國財政政策的擔憂未有消除，

評級機構惠譽上周三（５日）將英國政府債務的信用評級前景從穩定下調至負面，央行的臨時買

債計劃一旦停止，債市可能再次動盪，英鎊仍然面臨下跌壓力。初步支持１﹒１０２０，下一支

持在１﹒０９２０，阻力在１﹒１１６０及１﹒１２３０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１１３５ １﹒１０３０ １﹒１１７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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