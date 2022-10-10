【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ推出Ａｐｐｌｅ產品好賞分期計劃

《經濟通通訊社１０日專訊》虛擬銀行ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ（匯立銀行）宣布，與
Ａｐｐｌｅ指定授權經銷商推出創新月供計劃－「Ａｐｐｌｅ 產品好賞分期計劃」。計劃涵蓋
多款Ａｐｐｌｅ產品，會預先扣除產品的ｔｒａｄｅ－ｉｎ換購價值，讓客戶以低至七折月供
Ａｐｐｌｅ產品，包括每月低至２０７元擁有最新的ｉＰｈｏｎｅ １４（１２８ＧＢ），或以
每月低至１８５元帶走ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ（２５６ＧＢ）。
ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ行政總裁李家達表示，客戶可透過「先扣後供」，預先扣除產品的保
證換購價值，以低至七折購買Ａｐｐｌｅ產品，毋須預繳任何費用，而且只需一次申請，即可選
購多款Ａｐｐｌｅ 產品。ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ未來將與更多Ａｐｐｌｅ指定授權經銷商合作
，讓客戶能從更多渠道輕鬆擁有各款心頭好。
「Ａｐｐｌｅ 產品好賞分期計劃」申請手續簡單，客戶可在線上和線下銷售點即時確認每
月供款額及完成申請程序。ｉＰｈｏｎｅ或Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ的計劃期限為２４個月，
ｉＰａｄ或Ｍａｃ產品則為３６個月。計劃完結時，客戶可透過繳付現有產品的最高ｔｒａｄｅ
－ｉｎ換購價值及最後一期供款來保留有關產品，或歸還產品予指定的Ａｐｐｌｅ 授權經銷商
以抵消剩餘供款及結束訂購計劃。（ｂｉ）
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