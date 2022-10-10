《本港樓市》華置長遠看好樓市繼續投地，捐千八萬人幣助涼山女童

《經濟通通訊社１０日專訊》華人置業（００１２７）行政總裁兼執行董事陳凱韻在傳媒午

宴上指出，集團對全球投資仍趨向審慎，但相信「有危亦有機」，收購留意熟悉地區，如英國、

加拿大、美國和內地等黃金地段。

她表示，集團長遠依然看好香港樓市，將繼續投地，惟市況不好令短期樓價受壓。其中，夥

信置（０００８３）及市建局合作發展的觀塘凱匯銷情不錯，可見需求仍在。

陳凱韻亦稱，今年旗下商場情況好轉不少，且仍會多推優惠措施。至於新一屆政府即將公布

第一份《施政報告》，她亦期待相關惠民政策，而現屆政府亦有詢問不同的意見，但相信現時整

體政策難以平衡各類人士利益。

被問及公司是否沽清恒大（０３３３３）股票以及相關投資情況時，她未有回應。

慈善方面，劉鑾雄慈善基金亦響應「春蕾計劃─夢想未來」行動，於今年８月向「促進涼山

女童教育發展」項目捐贈１８００萬元人民幣，３年內在可在該州份內與建３間春蕾情暖家園，

料幫助３０００名涼山女童學習。３年後，冀該家園發展成形，及繼續營運。至於深水埗「秀樺

廚房」則料１１月初開幕，將與ＮＧＯ「愛．傳遞」合作。（ｒｈ）

