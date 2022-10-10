【夜期時段】即月期指最新報１７２６０點，升３９點，高水４３點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７２４０點，升１９點，高水

２３點，最新報１７２６０點，升３９點，高水４３點，合約成交６６０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報５８９５點，升８點，高水１４點，最新報５９０３點，升

１６點，高水２２點，合約成交３３０張。

