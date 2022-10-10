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10/10/2022 16:35

吉利（１７５）：９月總銷量按年增２６％至１３萬部

　　《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，９月總銷量為１３﹒０５萬部
，較去年同期增長約２６％，較上月亦增長約６％。
　　９月集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付１９６８部汽車，而
今年首九個月累計實現以創新訂閱模式交付合共８９８７部汽車。（ａｃ）

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