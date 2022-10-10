《小傳日記》美團比亞迪接連攻港，成功故仔係咪咁易講？

《小傳日記》內地放完成個禮拜國慶假今天復市，花旗國又再次擇日贈慶，宣布將３１間中

資企業列入未經核實出口管制清單，雖然藥明（０２２６９）旗下無鍚藥明可以甩難剔出名單，

但係又打壓過，令到孖屐又受驚，加上國慶期間內地消費麻麻，今日孖屐都要跌成５００幾點！

今日都真係有幾多消息，《彭博》放風，話美團（０３６９０）嘅外賣終於要送到落嚟香港

，但仲係初步階段，最終可能有變。孖屐一路都有傳，美團由快手（０１０２４）請返嚟嘅仇廣

宇，就準備負責美團嘅國際擴張，由香港以至世界各地。《彭博》又話，神州市場增長放緩，加

上監管壓力，增長空間有限令美團想跳出去。

除咗美團之外，比亞迪（０１２１１）對於香江市場都係磨拳擦掌，早排先啱啱喺將軍澳一

個商場入面搞咗次ｒｏａｄｓｈｏｗ。比亞迪香港代理聯大汽車營運總監陳志邦就話，今年２月

開始預售，兩個月內已經賣出咗６００架，至今已經開咗１３００張單，估計到年底會有

１５００張，仲話下年有望翻倍。

雖然美團同比亞迪係魚缸無人不曉嘅重磅大藍籌，不過一路無進軍香江市場，所以唔炒股嘅

都唔係好識呢兩個ｂｒａｎｄ，不過而家如果正式攻港，最起碼可以提高返知名度，炒起上嚟都

知呢隻係咩東東。

不過講返美團攻港，又係咪真係咁易攻呢？香江一向用開ｆｏｏｄ ｐａｎｄａ同

ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ，之前Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ最遲入市，但就連一成市佔都搶唔到，結果舊年

底都要黯然收檔。德國熊貓同英國袋鼠喺香江都已經根深蒂固，前車可鑑，美團要攻港都唔容易

，尤其都未知香江對於國產袋鼠受落程度有幾高。ｆｏｏｄ ｐａｎｄａ同ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ

嘅成功好大部分相信都係來自貼地嘅宣傳，美團宣傳及唔及得上呢兩大巨頭，真係拭目以待，請

請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

