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10/10/2022 10:16

《真知灼見－溫灼培》歐洲問題多，投資當地風險高

　　《真知灼見》面對歐元區１０％高通脹率，法國煉油廠工人要求加薪一成以作補償，而為達
成目的更發動了工潮。而相關的罷工行動已進入了第二個星期，現仍未見解決跡象。據法國能源
部指，事件已使超過兩成當地加油站出現至少有一種汽油短缺。而全法國的油站現都出現排隊車
龍，據了解等候時間達數小時。可想象事件拖得愈長對當地經濟以至社會的穩定愈是不利。當然
，類似上述的工潮事件最近在歐洲不斷有發生，只是煉油工人罷工帶來的影響層面較大較深遠而
已。為打破通脹與工資增長的惡性循環，現市場愈來愈相信於本月２７日的議息會，歐央行很大
機會將大幅加息７５基點，把其官方息率推上１﹒５％水平。
　
＊歐洲加息要付出代價＊
　
　　確實，現時出現於歐洲的通脹，主要是源於歐洲與俄羅斯在經濟上要分割，不採用便宜的俄
羅斯天然氣所致。所以這問題不解決，加息理應也不能把通脹壓下來。但加息最低限度可減慢歐
元匯價下跌速度，對入口通脹壓力可稍作紓緩。相信在沒有其他方法之下，歐央行也必須這樣做
。但這樣做也要付出代價，就是會抽高歐元區債息率，尤其是經濟較弱的南歐地區債息率，並會
容易使南歐地區出現債務危機。就上周五所見，意大利１０年債息已重上４﹒６８２％水平。
　
＊歐洲基建接連遭破壞損害經濟＊
　
　　法國油站缺油只是近期眾多利淡歐洲因素的其中之一。繼兩周前歐洲的「北溪」一號及二號
天然氣管道遭到破壞，上周消息指位於挪威附近海域的海底通訊電纜亦遭人為破壞而折斷，事件
令人擔心歐洲海底基建設施的安全性。在缺乏能源下，已使不少重工業離開了歐洲，倘若今次挪
威海底電纜遭破壞事件成為日後新常態，可想象將會嚴重影響歐洲向外通訊能力以至金融市場運
作。不過對歐洲而言，相信這個衝擊影響最大會是倫敦，始終倫敦是金融中心。而倘進一步從這
方向推想，當歐洲的金融通訊受影響，紐約最終料亦難獨善其身。
　
＊歐洲爆債務危機風險增＊
　
　　除了上述利淡歐洲的因素，最近市傳歐洲有兩大投資銀行可能出問題。雖說這兩大行是大到
不能倒，料歐央行定當會出手相救，但這一來便可能會使歐央行再涉及大量印鈔，這可會影響歐
央行日後打擊通脹能力，也會使歐元匯價下跌。歐元作為美元以外最大貨幣，歐元跌即美元強。
而當歐洲基建面對不明襲擊，而歐洲又有爆發金融危機風險，這解釋上周金價一度重上接近
１７３０美元原因。歐洲最近明顯問題多多，大家投資歐洲時實在不能掉以輕心。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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