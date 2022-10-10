《真知灼見－溫灼培》歐洲問題多，投資當地風險高

《真知灼見》面對歐元區１０％高通脹率，法國煉油廠工人要求加薪一成以作補償，而為達

成目的更發動了工潮。而相關的罷工行動已進入了第二個星期，現仍未見解決跡象。據法國能源

部指，事件已使超過兩成當地加油站出現至少有一種汽油短缺。而全法國的油站現都出現排隊車

龍，據了解等候時間達數小時。可想象事件拖得愈長對當地經濟以至社會的穩定愈是不利。當然

，類似上述的工潮事件最近在歐洲不斷有發生，只是煉油工人罷工帶來的影響層面較大較深遠而

已。為打破通脹與工資增長的惡性循環，現市場愈來愈相信於本月２７日的議息會，歐央行很大

機會將大幅加息７５基點，把其官方息率推上１﹒５％水平。



＊歐洲加息要付出代價＊



確實，現時出現於歐洲的通脹，主要是源於歐洲與俄羅斯在經濟上要分割，不採用便宜的俄

羅斯天然氣所致。所以這問題不解決，加息理應也不能把通脹壓下來。但加息最低限度可減慢歐

元匯價下跌速度，對入口通脹壓力可稍作紓緩。相信在沒有其他方法之下，歐央行也必須這樣做

。但這樣做也要付出代價，就是會抽高歐元區債息率，尤其是經濟較弱的南歐地區債息率，並會

容易使南歐地區出現債務危機。就上周五所見，意大利１０年債息已重上４﹒６８２％水平。



＊歐洲基建接連遭破壞損害經濟＊



法國油站缺油只是近期眾多利淡歐洲因素的其中之一。繼兩周前歐洲的「北溪」一號及二號

天然氣管道遭到破壞，上周消息指位於挪威附近海域的海底通訊電纜亦遭人為破壞而折斷，事件

令人擔心歐洲海底基建設施的安全性。在缺乏能源下，已使不少重工業離開了歐洲，倘若今次挪

威海底電纜遭破壞事件成為日後新常態，可想象將會嚴重影響歐洲向外通訊能力以至金融市場運

作。不過對歐洲而言，相信這個衝擊影響最大會是倫敦，始終倫敦是金融中心。而倘進一步從這

方向推想，當歐洲的金融通訊受影響，紐約最終料亦難獨善其身。



＊歐洲爆債務危機風險增＊



除了上述利淡歐洲的因素，最近市傳歐洲有兩大投資銀行可能出問題。雖說這兩大行是大到

不能倒，料歐央行定當會出手相救，但這一來便可能會使歐央行再涉及大量印鈔，這可會影響歐

央行日後打擊通脹能力，也會使歐元匯價下跌。歐元作為美元以外最大貨幣，歐元跌即美元強。

而當歐洲基建面對不明襲擊，而歐洲又有爆發金融危機風險，這解釋上周金價一度重上接近

１７３０美元原因。歐洲最近明顯問題多多，大家投資歐洲時實在不能掉以輕心。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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