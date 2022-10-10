《宏策俊見－陳俊業》美元定期－－扭曲的低風險收息機會

《宏策俊見》隨著美國政策利率急升，美元的存款利率也水漲船高，最新的一個月期美元銀

行業拆息（ＬＩＢＯＲ）已升至３﹒２厘，怪不得不少投資者也嚷著要做定期存款，畢竟全球低

利率環境已維持了１０年有多。若果現在做銀行定期也有３厘以上，還要風險低，到底為何還要

做股票等一類的需要冒風險的投資呢？在這，筆者給出一個建議，持有美元應該做定期。



＊扭曲的低風險收息機會＊



筆者推荐做美元定期的原因是，這是一個扭曲的低風險收息機會，而扭曲是來自美國聯儲局

的利率政策，因為其急速的加息步伐是為了解決高通脹問題而進行，而不是受市場資金成本上升

而拉動。因此，可推斷目前的美元利率收益水平相對其機會成本存在非正常的差距，也就存在扭

曲的低風險收息機會。



＊解說：投資環境轉好令資金需求上升＊



所謂資金機會成本是指運用該貨幣可帶來的潛在回報，意思是以往一般所導致貨幣利率上升

的原因是市場營商環境改善、投資環境轉好，令資金需求上升。當投資環境改善，資金潛在回復

率相對資金成本差距擴大，投資者認為只需付出較低的利率支出成本以借入資金，然後再用該借

入資金投資於風險略高的生意或投資項目就能帶來槓桿效果，籍此讓其營業或投資利潤倍大。因

此，隨著投資環境改善，資金需求將會上升，在市場更缺資金的背景下，貸款方自然就會調高貸

款利率，中央銀行在傳統有限的貨幣基礎上，也會調升政策利率以平衡資金供求狀況。所以為何

加息周多在經濟擴張時發生。



＊美國一般加息周期多配合擴張＊



事實上，過去美國的一般加息周期也多配合經濟增長擴張，例如９４至９５年的加息周期，

美國ＧＤＰ年率由５﹒０％擴大至６﹒５％；９９年至２０００年加息周期，ＧＤＰ年率由

５﹒０％擴大至６﹒５％；１５至１８年，ＧＤＰ年率由３﹒５％至６﹒０％。至於０４至０６

年則例外，當時ＧＤＰ年率由７﹒１％降至６﹒４％，但其後也迎來了０８╱０９年的深度式衰

退。儘管如此，過去較多例子說明，加息周期往往發生於經濟擴張，資金需求上升期。



＊利息急升與資金需求形成差距＊



很明顯，是次美國聯儲局急速加息的目的並不是預防經濟過熱，而是為了壓抑通脹失控，主

席鮑威爾也就說了不期望經濟「軟著陸」也就說明了當局為了壓抑通脹已不惜一切。基本上，中

央銀行包括美聯儲的加息目的不外乎是壓抑通脹與預防經濟過熱兩者，但當局目前很明顯只是集

中應對前者，如是者，在利息急速上升的背後就越來越與資金的實際需求形成差距。



＊低潛在回報配合高存款利率＊



理論上，若果市場未見良好的潛在投資回報，市場對資金的需求理應不高。但在目前市場潛

在投資回報未見樂觀的背景下，美元利率卻因為通脹而拉高，則帶來了扭曲的低風險收息機會，

故投資者應對「定期優於投資」這說法加以考慮。

《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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