《每周華語－黃溢華》世局混亂、經營困難

《每周華語》地緣局勢可能急速惡化，相信有一百幾十年歷史的美國大企業已很久無面對。

一戰及二戰前後，國際貿易相對今天甚為「簡單」；１９７０年至２０２０年的５０年，全球化

及資訊化╱科技化使企業「壯大」，但亦成為今天的「困局」：不易加快收縮經營規模！



上周歐美英市場略為穩定後又再下挫，但企業及市場參與者依然缺乏信心。各大國央行不停

多次加息之下，市場更擔心２０２３年美國將出現衰退，而美息可能年底前後仍上調，使美元於

上周即使略為回順，但美匯仍在高位：美企業全球有生意，全球化、外圍單位的盈利等以美元計

便因為強美元而減少。即使採購可能因為匯水強而「便宜」，可惜近年的美企業面對供應鏈及運

費上升急，美元強幫助也不太大。企業經營困難十分明顯。



今時今日，踏入第四季，美股大力反彈，真正的意義也不大。上周亦見央行加息「手軟」、

幅度比預期細，因而巿場認為美聯儲局有可能不再大幅加息云云：機會存在？但央行仍在加息周

期之中。美兩年及１０年期Ｙｉｅｌｄｓ也自高位回順又再回升。仍在高位，且短息上升甚急，

反映巿場資金成本急升。因而企業同時多了困難：融資已不再便宜。



另方面，英國不久前的「減稅」事件，暫時「解決」，但英巿場波動，立即波及全球巿場，

９月底的大跌巿，反說明企業及投資者根本對前景無信心，而人心不穩，消費不振，今年１１月

╱１２月歐美消費檔期：加價可以嗎？近半年，美汽油由４美元╱５美元回落，上周在４美元之

下。今年冬季不一定極寒冷，但電費單付鈔急升。歐美╱俄能源「大戰」，又見上周ＯＰＥＣ出

手減產，油價回升，又認為２０２３年升回１００美元╱１３０美元之內。事實上，通脹已上升

，仍在高水平，至少不易回順；那怕美出現衰退，也不代表可能不加息，甚而２０２３年有機會

減息。２０２２╱２０２３年的經營環境太複雜：企業「打守勢」波為主，因而極多因素不利之

下，２０２２╱２０２３年或許比１９２９年╱１９３０年美經濟極差，但９０年之後的

２０２２年，世界格局大不同，但又有全新的困難。企業經營非一件易事。１９８０年代，美國

面對「財赤」及「貿赤」。今天企業可能「太大」，而１９８０年代，不少學者強調「

Ｓｍａｌｌ ｉｓ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」的企業經營格局。１９９０╱２０２０年的３０年，

企業不斷全球化，自然規模不可能「細」，而太大的企業，「分散」經營「風險」亦有盡頭：例

如近月美元狂升，再升，再分散經營點，美元強：美元計價之下，企業盈利必然收縮了。



企業信心一失，衍生更多問題，２００７年伯南克於是年中「預告」於２００７年底加息：

未真正加息，「次按」已出現，２００８年減息已「太遲」：全球巿場倒下，而大行倒閉，不及

時救之，終於引致企業及巿場全面亂作一團，「ＱＥ」由伯南克大膽救巿，今天央行退「ＱＥ」

之中，但可以嗎？一面加息急又已在小步退「ＱＥ」，相信巿場壓力不斷增大。上周又見有大投

行被傳有經營困難，即使又是個別事件，不是２００８年的事情，但亦是第四季企業經營的另一

大警號。地緣形勢百變中仍可再惡化，而歐洲地緣╱能源困局真的左右企業的中短線資源投入。

因而巿場仍在「負面」中徘徊。



全球化推動了更多「大」企業，分散成本及經營風險：但已到了盡頭嗎？！供應鏈失衡等，

使「大」企業甚而「小」企業面對未見的困難。央行加息也不一定可「壓低」仍可在升的通脹，

企業經營形勢往吃緊方向走。



「Ｔｉｍｉｎｇ」極為重要，上周發生的新「橋」危機，使巿場更不肯定。而主要經營者以

「按兵不動」為主了。大企業太「大」了！因而更為有更快的改變，地緣因素使企業經營只好更

為小心，收縮更為可取了。遠方發生的事情，全球震動：乃全球化的「死穴」。《資深市場人士

黃溢華》



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