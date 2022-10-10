《地產人眼－盧展豪》內地品牌進駐消費核心區，搶攻龐大市場

《地產人眼》投資睇時機，租舖擴張亦然，自疫情爆發以來，不少大型國際品牌撤出本地消

費核心區，有民生品牌看準租金低水，人棄我取，趁機進駐。時至近月，隨著疫情逐漸穩定，尖

沙咀及銅鑼灣等核心區錄得不少大型租務成交，包括內地運動品牌李寧以月租２００萬元落戶廣

東道新港中心，以及市傳小米以月租３０萬元進駐銅鑼灣恒隆中心的複式巨鋪，令區內租戶組合

大執位。



依筆者看，各內地品牌均趁租金低水，在核心區「插旗」，正正是為未來通關做好部署。試

想一下，他們在人流如鯽的舖位吸納生意之餘，亦可善用地利優勢作宣傳推廣，讓世界各地的旅

客看見他們，以提升品牌形象及知名度，去搶攻更大的亞洲，以至世界市場。



事實上，昔日核心區可謂一舖難求，成功進駐的品牌除了要應付天價租金，亦經過千挑萬選

，知名度稍遜的二線品牌難以擠身該區。因此國際一線品牌看淡市況，遷出該區後，適逢舖位租

金水平大跌，成就了內地品牌進駐、大展拳腳的好機會。



例如，李寧最近租用尖沙咀新港中心逾７０００平方呎複式巨鋪，該舖原由周生生金行租用

，月租高達７００萬元，截至數月前合約期滿遷出，轉由李寧以約２００萬元承租，租金下跌逾

７成。另外，銅鑼灣羅素街金朝陽中心Ｄ號舖，近月亦由ＤＵＴＹ ＺＥＲＯ以月租約３５萬元

承租，與昔日月租約３５萬元相比，租金大跌約６８％。加上市傳小米以月租３０萬元租用銅鑼

灣恒隆中心的複式巨鋪，同屬租金相宜，自然吸引有意長遠發展的品牌進駐。



雖然香港尚未通關，旅遊及零售業尚待回暖，惟爛船仍有三斤釘，只待市場憧憬多時的「０

＋０」免檢疫措施落實，香港將推出連串宣傳，包括向世界各地旅客送出５０萬張機票，重振本

地旅遊業。當世界各地旅客重臨，進駐核心區的品牌便可趁機捉緊旅客目光，加深他們對品牌的

認識，同時提升內地旅客對品牌的信心，有利品牌長遠發展。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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