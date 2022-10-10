【聚焦人幣】長假後復市，人幣中間價續升６點子，報７﹒０９９２

《經濟通通訊社１０日專訊》內地國慶長假後復市，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間

價今報７﹒０９９２，較上個交易日升６點子，為連續第三個交易日上漲，上個交易日報

７﹒０９９８。

美國９月非農就業數據超出市場預期，市場料聯儲局下月繼續推出大幅加息的鷹派政策，支

持美元上周五（７日）走高。美匯指數連續第３個交易日上行，上周累積漲０﹒６％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０９９２ －６﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９２４７ －６４５﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８９０６ －３７０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０４４ －０﹒７０

１英鎊╱人民幣 ７﹒８７４８ －７３３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５２３６ －１０６０﹒００

１紐元╱人民幣 ３﹒９８９５ －９４６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９５６７ －１５０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１５３４ －１４８０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７７６ －３０８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５３５ ＋１１﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８３１２ ＋７４７１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５４７２ ＋１７８﹒００

１人民幣╱韓元 １９９﹒３２００ －２１１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

