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10/10/2022 09:20

【聚焦人幣】長假後復市，人幣中間價續升６點子，報７﹒０９９２

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地國慶長假後復市，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間
價今報７﹒０９９２，較上個交易日升６點子，為連續第三個交易日上漲，上個交易日報
７﹒０９９８。
　　美國９月非農就業數據超出市場預期，市場料聯儲局下月繼續推出大幅加息的鷹派政策，支
持美元上周五（７日）走高。美匯指數連續第３個交易日上行，上周累積漲０﹒６％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０９９２　　　　－６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２４７　　－６４５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８９０６　　－３７０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０４４　　　　－０﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒８７４８　　－７３３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５２３６　－１０６０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　３﹒９８９５　　－９４６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９５６７　　－１５０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１５３４　－１４８０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７７６　　－３０８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５３５　　　＋１１﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８３１２　＋７４７１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５４７２　　＋１７８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９９﹒３２００　　－２１１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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