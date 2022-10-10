《鍾之日記》長假復市遇戰火，兩地魚缸齊插水

《鍾之日記》１０月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國上周五（７日）公布就業市場數據強勁，市場憂慮聯儲局繼續激進加息，環球經濟衰退

風險上升，美股三大指數上周五急跌。今日為滬深股市國慶長假期後復市，昨日（９日）公布的

財新９月份中國服務業ＰＭＩ重現收縮，創４個月新低；此外，內地國慶假期消費疲軟，旅遊收

入跌２６％，電影票房收入又大減，加上美國全面封殺中國芯片業、俄烏局勢在午後急迅速惡化

，內外交困之下，兩地魚缸今日齊插水，恒指收挫３％，滬指失３０００關。

恒指今早低開２９０點，報１７４４９，已為半日高位，跌幅隨即擴大，下午俄烏戰火又起

，烏克蘭首都基輔市遭俄軍導彈襲擊，恒指跌幅進一步擴大，恒指曾插５６５點，低見

１７１７４。收市跌５２３點或３％，報１７２１６。大市全日成交９５１﹒０５億元。國指跌

１９３點或３﹒２％報５８８０。科指急跌１４０點或４％報３３９８，創收市新低。

招行（０３９６８）前行長田惠宇，因涉嫌嚴重違紀違法，近日被開除中共黨籍和公職，股

價顯著捱沽，連跌３日，收市仍跌７﹒８％，報３４﹒４元。



＊長假回歸人行收水，滬指失３０００關＊



俄烏局勢再度惡化，烏克蘭全國多個城市周一遭到俄軍空襲，其中首都基輔在天光後遭到第

二輪轟炸，規模更加猛烈，據指至少造成８死２４傷。總統澤連斯基向全國發出防空警報，要求

國民留在掩體躲避導彈襲擊。中國駐烏克蘭大使館緊急通報，當前烏全境空襲頻繁，安全形勢嚴

峻。事件再引發市場震盪，俄羅斯股市於周一（１０日）急跌１０％，創俄烏戰爭以來最大跌幅

。俄羅斯ＭＯＥＸ指數盤中急挫近一成，曾跌破１８００點，是２０１６年以來最低。

國慶長假期後復市，滬綜指開市微升０﹒０８％後轉跌，午後一度低見２９６８﹒２８點，

５月１０日以來首次失守三千關，收市仍跌１﹒６６％，報２９７４﹒１５點。深成指午後同樣

跌勢加劇，收挫２﹒１７％；創業板跌２﹒３％。兩市約４０００股飄綠，美國商務部上周五公

布一系列出口限制措施，芯片股捱沽，化工、有色金屬股跌逾１％；金融股偏軟；煤炭股、房地

產、水泥股靠穩。

國慶長假結束，人民銀行即收水。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展１７０億元

人民幣、２０億元人民幣７天期逆回購操作，中標利率持平２％，單周淨回籠５９２０億元人民

幣。人行今日再淨回籠９１０億元人民幣。換言之，國慶假後三日已共收水６８３０億元人民幣

。假期後成交增，兩市全日成交增至６２８０億元人民幣，較上日（９月３０日）的超低成交大

增１２％。外資通過滬股通、深股通流入１４﹒３１億元人民幣。



＊美國推最嚴出口管制，半導體股跌谷底＊



美國商務部旗下工業和安全局（ＢＩＳ）上周五宣布收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯

片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存

儲。有業界人士直言，新禁令若嚴格執行，將在全球科技業引發「海嘯級」的衝擊，更有可能將

中國芯片技術打回「石器時代」。瑞信分析，新規將會拖慢中國晶圓廠擴張，並影響中國以至海

外晶圓及設備供應商、芯片商及其他代工後端行業，料明年中國晶圓廠２０至３０％產能受影響

。

瑞信發表報告指出，根據新規定，長江存儲將被添加到未核實名單（ＵＶＬ）中，如果

ＢＩＳ無法進行令其滿意的現場審查，將在６０天內將其移至實體名單。一旦被添加到實體清單

中，將有兩種情況的許可要求，一種是對所有事物進行詳細調查（如華為），另一種是只針對特

定項對其他項目進行審查（如中芯國際）。

另外商務部ＢＩＳ新規則下，設備及芯片供應商、中介方（轉讓人、再出口商、轉銷商、分

銷商）和美國人士都基於出口責任管理條例（ＥＡＲ）而被賦予更多責任。報告稱，雖然美國希

望實施更多控制並因而對企業施加更多責任並不出奇，但形容今次新規則涉及美國人士有點令人

驚訝。根據新規則，美國人士「支援」提供最先進半導體以用於生產有關軍事項目需要獲得許可

，即使該美國人士無法確定此類物品的確切最終用途。瑞信認為「支援」定義很重要，提醒新規

則和評估的詳細解釋需要法律專業人士諮詢，瑞信於９月２６日將艾奕康（ＡＥＣＯＭ）評級下

調至中性，並下調兆易創新（滬：６０３９８６）。

半導體股全線捱打，上海復旦（０１３８５）縮水２０﹒２％創１個月新低，華虹

（０１３４７）瀉９﹒４％創逾兩年新低，ＡＳＭＰＴ（００５２２）跌７﹒２％，晶門

（０２８７８）跌６﹒７％，中芯（００９８１）挫近４％，宏光半導體（０６９０８）跌近

３％。



＊國慶消費收入不似預期，相關股齊走低＊



中國文化和旅遊部公布，今年國慶假期國內旅遊出遊４﹒２２億人次，較去年同期下跌

１８﹒２％，按可比口徑恢復至２０１９年同期的６０﹒７％；國內旅遊收入２８７２﹒１億元

人民幣，較去年同期減少２６﹒２％，恢復至２０１９年同期的４４﹒２％。

國內旅遊收入下跌，加上內地疫情反彈，拖累旅遊相關股下挫。攜程（０９９６１）挫

６﹒９％；同程旅行（００７８０）插８﹒１％；華住（０１１７９）挫７﹒８％；中旅

（００３０８）乾跌４﹒８％。

報道指境內航線機票價格創五年新低，東航（００６７０）跌４﹒５％；南方航空

（０１０５５）挫５﹒７％；國航（００７５３）跌４﹒８％；首都機場（００６９４）挫

４﹒８％；中國民航信息（００６９６）跌２﹒９％。

濠賭股也遭拋售。金沙（０１９２８）瀉９﹒２％，為包尾藍籌；新濠（００２００）瀉

７﹒８％；銀娛（０００２７）降４﹒５％；澳博（００８８０）挫７﹒１％；永利

（０１１２８）跌５﹒５％；美高梅（０２２８２）挫５﹒７％。



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