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10/10/2022 08:56

【新冠肺炎】上海疫情反彈，兩日增５５例本土新冠感染者

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海衞健委通報，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例３例和無症狀感染者３１例，較上日增逾六成，並創７月１４日以來新高；其中１
例確診病例和３１例無症狀感染者在隔離管控中發現，２例確診病例為社會面病例，社會面病例
已連續四日有新增。
　　周六（８日）上海新增本土新冠肺炎確診病例２例和無症狀感染者１９例，其中１例確診病
例和１８例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面出現２例病例。
　　根據兩日疫情所涉區域，上海１５個區域被劃為疫情中風險區。截至目前，上海有高風險區
１處，中風險區２７處。
　　上海市疾控中心副主任吳寰宇日前在疫情防控發布會上表示，１０月１日至７日，上海共報
告陽性感染者７０例，絕大多數與外省疫情溢入關聯。近階段疫情涉及人數多、涉及場所敏感（
如大型商業體、機場、火車站、賓旅館、學校、酒吧等），上海市疾控中心已完成的病毒基因測
序結果顯示，所感染的病毒仍是奧密克戎變異株，存在傳播速度快、隱匿性強的特點，給本市疫
情防控帶來極大挑戰。
　　目前，上海本土疫情中尚未發現奧密克戎ＢＦ﹒７變異株。

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