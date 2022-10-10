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10/10/2022 09:28

【聚焦人幣】８月末境外機構持有境內金融資產規模近１０萬億人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人行宏觀審慎管理局周日在人行網站發文稱，２０２２年８月
末，境外機構持有境內金融市場股票、債券、貸款及存款等金融資產規模合計近１０萬億元人民
幣。得益於金融市場對外開放不斷深化，人民幣投融資貨幣功能較快提升，證券投資在跨境人民
幣收付中的佔比由２０１７年的３０％左右上升至２０２１年的６０％左右。

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