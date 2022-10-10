【聚焦人幣】８月末境外機構持有境內金融資產規模近１０萬億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》人行宏觀審慎管理局周日在人行網站發文稱，２０２２年８月

末，境外機構持有境內金融市場股票、債券、貸款及存款等金融資產規模合計近１０萬億元人民

幣。得益於金融市場對外開放不斷深化，人民幣投融資貨幣功能較快提升，證券投資在跨境人民

幣收付中的佔比由２０１７年的３０％左右上升至２０２１年的６０％左右。

