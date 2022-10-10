【樓市鬆綁】國慶假期深圳樓盤大幅度折扣促銷，新房住宅供應增加

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行國慶假期前宣布下調首套個人住房公積金貸款利率，

財政部、稅務總局同日宣布購房退稅優惠。據內媒報道，深圳地產商在國慶假期期間加大力度促

銷，大幅度折扣、「送大禮」等方式吸引購房者。

報道指，深圳在售的新房項目推出假期促銷活動，商務公寓的折扣最大，多個住宅新盤項目

都推出８﹒８折到９﹒６折的折扣活動，也有商務公寓以「工抵房」名義推出特價房，龍華區更

有商務公寓推出的折扣相當於備案價的５折。房價較高的南山區也有商務公寓推出不同程度的折

扣。

在羅湖區的一個新房營銷中心，有看房的購房者表示雖然深圳樓市調控的措施沒有明顯放松

，但在降息等政策刺激下，加上房企推出幅度不小的折扣，會考慮把自己的購房計劃提前進行。

據內媒引述統計，在深圳市場，截至２０２２年９月２８日，深圳當月新房住宅供應已達

１０６９３套，環比增長１１５﹒７％，創年內月度供應最高值。９月中下旬成了住宅供應主要

集中期，多個新盤在國慶節前取證，加入「搶客」大戰。



＊分析：城市間分化加劇＊



人民銀行９月３０日宣布，自１０月１日起，下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５個

百分點，５年以下（含５年）和５年以上利率分別調整為２﹒６％和３﹒１％。財政部、稅務總

局９月３０日公告，自２０２２年１０月１日至２０２３年１２月３１日，對出售自有住房並在

現住房出售後１年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退

稅優惠。

房地產信息綜合服務商克而瑞認為，輪番政策暖風下市場信心或將逐漸恢復，短期房地產市

場也將逐步回穩，但城市分化加劇。上海、杭州等市場熱度有望延續，成交或保持高位；廣州、

深圳、蘇州等一線及強二線城市市場或持續修復，南寧、沈陽、昆明等城市，四季度市場也有望

企穩；多數三四線城市市場或將艱難探底，今年國慶長假，三四線城市返鄉置業或整體弱於往年

。（ｄｗ）

