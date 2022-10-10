【新冠肺炎】內地國慶假後疫情反彈，全國確診昨急增至１９３９宗

《經濟通通訊社１０日專訊》內地疫情於國慶假期後反彈，全國昨日（９日）新增本土確診

及無症狀感染合計１９３９宗。國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例４３４宗。其中境外輸

入病宗６１宗，本土病例３７３宗（內蒙古１１９宗，新疆７０宗，廣東３１宗，雲南２８宗，

山西２５宗，四川１８宗，北京１３宗，河南１１宗，重慶１０宗，陝西９宗，浙江７宗，福建

５宗，西藏５宗，遼寧４宗，湖南４宗，寧夏４宗，上海３宗，海南３宗，山東２宗，黑龍江１

宗，江蘇１宗）。

全國昨日新增無症狀感染者１６７２宗，其中境外輸入１０６宗，本土１５６６宗（內蒙古

５５９宗，新疆３７６宗，四川７６宗，甘肅６８宗，雲南４９宗，寧夏４９宗，湖北４８宗，

河南４５宗，安徽４１宗，上海３１宗，遼寧２６宗，廣東２４宗，西藏２３宗，河北２０宗，

江蘇１８宗，湖南１８宗，重慶１７宗，陝西１７宗，山西１４宗，山東１１宗，貴州８宗，浙

江７宗，吉林５宗，福建４宗，江西４宗，廣西４宗，北京３宗，黑龍江１宗）。



＊北京１０月以來累增逾４０宗，山西汾陽市靜默管理＊



二十大即將召開之際，北京再新增１６宗本土個案，自上月２９日以來，北京累計逾４０宗

本土感染，涉及８個區，包括朝陽區、豐台區和大興區等。北京市衞健委指，境外輸入、京外輸

入仍然是北京疫情防控的最大風險，呼籲進返北京的民眾要嚴格執行「三天兩檢」，遵守７日內

不聚餐、不聚會和不前往人員密集場所的防疫要求。

山西省汾陽市核酸採集點在對全員核酸檢測中發現一人初篩陽性。根據目前疫情防控形勢，

為切實保障人民群眾生命安全和身體健康，快速有效阻斷疫情擴散，根據《新型冠狀病毒肺炎防

控方案（第九版）》相關規定，結合汾陽市人口多、流動性大、疫情防控風險高的實際，經過綜

合分析研判，汾陽市新冠肺炎疫情防控工作領導小組決定從１０月１０日零時起對全市實施臨時

靜默管理。

上海市近期因十一假期人員流動導致疫情反彈，繼松江、普陀兩區部分區域核酸篩查後，閔

行、徐匯等９區昨日展開全員核酸篩查。這次是上海自今年６月封城結束後最大規模的一次全員

核酸篩查。當局收緊防疫措施，「密接的密接」也獲「紅碼」；市內多間學校暫停到校上課；上

海迪士尼宣布昨日起暫停唐老鴨萬聖夜反派巡遊等演出。（ｃａ）

