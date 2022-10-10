【新冠肺炎】北京新增１３例本土確診和３宗無症狀，涉東城等五區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京衛健委通報，９日新增１３例本土確
診病例和３例無症狀感染者，分別在東城區、朝陽區、房山區、通州區和大興區。無新增疑似病
例；新增５例境外輸入確診病例和２例無症狀感染者，無新增疑似病例。治癒出院２例，解除醫
學觀察的無症狀感染者６例。
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