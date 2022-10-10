【數據前瞻】機構料９月人幣新增貸、新增社融環比升，Ｍ２略回落

《經濟通通訊社１０日專訊》人行最晚於約１０月１７日公布９月Ｍ２、人幣新增貸及社融

數據。據《路透》綜合２４家機構預估中值顯示，隨著政策性銀行資本金工具加快投放，９月信

貸投放將有望進一步發力，預計新增人民幣貸款１﹒８萬億元（人民幣．下同），環比上升

４４％，同比增幅近一成（８月新增人民幣貸款１﹒２５萬億元）。

得益於信貸投放增加，９月新增社會融資規模料達到２﹒７２５萬億元，環比增１２％（８

月新增社融２﹒４３萬億元）；但因今年專項債發行節奏與去年明顯錯位，９月政府債融資將繼

續成為拖累項，新增社融料同比下降６﹒１％。此外，９月Ｍ２增速或小幅回落至１２﹒１％

（８月Ｍ２增速為１２﹒２％）。

中信証券研報稱，在兩批共６０００億元的政策性開發性金融工具和設備更新改造優惠貸款

政策的支持下，９月信貸需求有望出現好轉，這將是連續第二個月信貸同比多增；預計９月企業

中長期貸款也有望實現同比多增，信貸結構繼續改善。９月全月票據利率都維持在正常的區間，

側面證明信貸投放節奏不錯。



＊政府債券和企業債淨融資繼續偏弱＊



社融方面，民生銀行研究院報告稱，９月信貸投放繼續改善和非標融資增長仍將是社融的最

大支撐，政府債券和企業債淨融資繼續偏弱。專項債發行節奏錯位下，今年９月政府債淨融資約

５０００億元，較去年同期減少４６００多億元，企業債券淨融資額繼續同比減少，對９月新增

社融形成拖累；表外融資方面，當月委託貸款新增規模預計在１５００億元左右，信託貸款壓降

規模維持在４００億元左右。

民生銀行認為，增量政策持續發力下信貸投放繼續修復，９月財政支出力度較大和減稅降費

推動財政存款向Ｍ２轉移，以及非標融資超季節性增長，將共同支撐９月Ｍ２增速維持在１２％

左右高位。（ｗｌ）

