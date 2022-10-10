  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/10/2022 17:29

【大國博弈】美國升級半導體等對華出口管制，中方：典型科技霸凌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部在半導體製造和先進計算等領域對華升級出口管制
措施，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力，並將３１間中資
企業，包括記憶體大廠長江存儲，列入「未經核實出口管制清單」。不過，包括藥明生物
（０２２６９）在內的９家中國實體同時從該清單中被移出。
　　在北京，商務部回應表示，９家中國實體從清單中被移出，表明中美雙方只要本著坦誠合作
、互利共贏的原則，完全可以找到對雙方企業都有益的解決辦法。但美方又將３１家中國實體列
入清單，還進一步升級半導體等領域出口管制措施，這是典型的科技霸凌做法，嚴重阻礙中美企
業間正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，中方
對此堅決反對。
　　商務部重申，美方的做法不僅影響中國企業的正當合法權益，也損害美國出口企業正當商業
利益。美方應立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方呼籲各方加
強合作，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。
（ｗｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事10/10/2022
《神州經脈》多間中國芯片企業入黑名單　A股復市滬指即失三千關
人氣文章財經熱話10/10/2022
美收緊對華芯片出口車股恐受累　比亞迪創半年低
人氣文章專訪10/10/2022
【專訪】陶冬：英國驚悚時刻　小心危機冒升（有片）
人氣文章FOCUS10/10/2022
【FOCUS】管控高端芯片輸華　「股神丈夫」掟貨有啟示
人氣文章財經熱話10/10/2022
黃金周卻遇疫情升溫旅遊消費減　體品餐飲旅遊股急挫李寧插近一成
人氣文章財經熱話10/10/2022
《午市前瞻》美國打壓晶片對下游科企影響將現 中芯藥明低位可吼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金