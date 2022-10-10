《融天納地－溫天納》內地經濟是復甦抑或仍在觀望中

《融天納地》在穩定經濟的背景上，國際投資者對中國經濟甚為關注，就經濟數據上，內地

經濟仍穩步前進。不過，亦有投資者認為目前內地經濟面對眾多挑戰，復甦的背後，存在衰退的

隱憂，市場意見明顯存在分歧。首先、在短線、中線及長線不同的維度比較下，內地經濟的表現

並不劃一。其次、內地不同行業和市場主體對經濟狀態所受的影響不同。第三、環球經濟連續三

年面臨供應側影響，供應鏈和貨幣的內外聯動性產生了歷史性的斷裂。第四、內地經濟數據反映

的現實和金融市場反映的預期並不完全一致。



內地經濟是復甦還是衰退？非常明顯，內地經濟短期正處於復甦中，基建和汽車是兩大支撐

，疫情壓抑了復甦的彈性，但相關負面影響正在減弱，企業整體處於去庫存周期，利潤結構開始

改善。同時，長期經濟增長中樞正在隨地產同步往下調整。因此，內地復甦周期的同比高位將持

續下降，但經濟也在加速去地產化，新動能和新趨勢呈現結構性變化，出口份額提升屬新趨勢，

製造業的附加值和貢獻率的提升將成為經濟發展的新動能。



目前，內地經濟存在若干特徵，自６月以來，經濟處於逐月改善的復甦周期。外需開始走弱

，但出口份額繼續上升，出口維持韌性。內地行業整體處於去庫存周期，利潤趨勢正持續改善。

從近期表現上，內地９月份經濟延續弱復甦的趨勢，經濟動能持續改善。在內地的需求端，投資

動能略微為回升，而基建及製造業投資存在韌性，至於地產投資則仍處於探底階段。受疫情影響

和高基數影響，預計社會零售同比將有所回落；出口方面，預計貶值效應及內地供應的相對優勢

帶動出口表現出較強韌性。整體而言，受疫情多點散發、高溫限電限產以及地產斷貸風波等事件

影響，由７月開始經濟復甦步伐放慢，８月及９月亦僅處於弱復甦態勢。展望全年，估計內地全

年經濟增長則有望呈現「?型」（剔型）的反彈，後勁將較為明顯。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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