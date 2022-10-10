《師傅教路－黃瑋傑》艾美疫苗居中國第二大，擁５種疫苗平台技術

《師傅教路》艾美疫苗（０６６６０）主要於中國從事人用疫苗產品的研發、生產及商業化

，為中國僅有的４家向全國所有３１個省、直轄市及自治區銷售疫苗產品的疫苗市場參與者之一

。按２０２１年批簽發量（不包括新冠疫苗）計，集團是中國第二大疫苗公司，所佔市場份額為

７﹒４％，僅次於國有企業中國醫藥集團中國生物技術（中國最大的疫苗市場參與者，佔

３５﹒５％的市場份額）。按２０２１年銷售收入（不包括新冠疫苗）計，集團於中國所佔市場

份額為２﹒１％。



＊設４家市場驅動持證工廠，乙肝及狂犬病疫苗領先＊



根據灼識諮詢的資料，艾美疫苗是唯一一家在全球範圍內擁有全部５種經過驗證的人用疫苗

平台技術的中國疫苗企業，所擁有的平台技術包括細菌疫苗平台技術、病毒疫苗平台技術、基因

工程疫苗平台技術、聯合疫苗平台技術及ｍＲＮＡ疫苗平台技術。在各平台下，集團擁有至少一

種獲批產品或一種處於臨床試驗申請或臨床階段的在研疫苗。通過標準化管理措施，集團成功建

立了４家市場驅動的持證工廠。此外，集團在內部推行跨職能和跨實體的研發方式，４家運營附

屬公司均設立了專門的研發部門，重點基於其各自的主要產品及製造專長開發新的疫苗品種，以

協同研發與製造。

集團目前已商業化８款針對６個疾病領域（包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎、腎

綜合征出血熱及腦膜炎球菌病）的疫苗產品。其中，乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗為集團在市

場上處於領先地位的主要商業化疫苗產品，同時也是集團的主要收入來源，於２０２０年、

２０２１年以及截至２０２２年４月３０日止４個月佔總收入比例均超過９０％，預計在不久的

將來將繼續從這兩種產品類型中獲得大量收入。



＊５款在研疫苗處臨床階段，料未來３年推出至少４款＊



集團亦有針對１３個疾病領域的２２款在研疫苗，其中５款（針對原始毒株的ｍＲＮＡ新冠

在研疫苗、滅活新冠在研疫苗、ＰＣＶ１３、ＰＰＳＶ２３及ＭＣＶ４）在研疫苗處於臨床階段

。這５款在研疫苗中，預計將於２０２３年至２０２５年推出至少４款。集團亦計劃於２０２３

年末提交超過１０項臨床試驗申請，以將多個正在準備臨床試驗申請及臨床前的在研產品推進到

臨床試驗階段。建議買入價２０元，目標２２元，止蝕位１９元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（

筆者沒有持有上述股票）



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