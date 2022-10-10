《陶冬天下－陶冬》美元政策挾持，石油供需博弈

《陶冬天下》美股在搶跑中開始了第四季度，但是氣力不足。１０月份的最初兩天，美國股

市錄得２０２０年以來最好的表現。債市也同樣好調，資金下調了聯儲加息預期。然而，樂觀情

緒很快遭到兩次重擊，先是ＯＰＥＣ＋宣布每天減產２００萬桶原油，布蘭特原油期貨價格登上

每桶９６美元。接著美國非農就業數據顯示就業市場依然熾熱，美債全線下滑，兩年期美債收益

率突破４﹒３％，全球股市先漲後跌，美元指數先回後升。英國政府被迫收回部分減稅措施，英

鎊匯率一度大幅反彈，但是未能企穩。日圓反彈也未能企穩，再創３２年來的新低，日本外匯儲

備卻一個月內下降了５４０億美元。澳洲央行將加息力度下調至５０點，小過市場預期。金價一

度大升，不過油價揚起、非農強勁拖累了黃金的表現。



美國９月非農就業增加了２６３Ｋ，這是一年半來增加人數最少的，低過上期的３１５Ｋ，

可是這個數字不僅高過市場預計的２５０Ｋ，也高過後周期階段應有的就業水平。休閒和服務業

的就業增加最為顯著，表明美國消費依然強勁，工資壓力依然巨大。時薪較上月再增長０﹒５％

，失業率意外下降了０﹒２個百分點。這組數字應該不會改變ＦＯＭＣ在１１月加息７５點和

１２月加息５０點的既定路徑。



在沉寂了兩個星期後，美元匯率再度發力，ＤＸＹ今年以來累計升值１７﹒５％。美元最初

升值時候，各國還有竊喜的感覺，但是近來的看法發生了明顯改變，紛紛出招干預本國貨幣的過

度貶值，因為本幣匯率的大幅下挫，進一步放大了能源和食品在本國的價格，加重了通脹壓力。

強美元同時吸引更多海外資金流入美元區，減輕了美國的流動性壓力，但對其他國家就帶來更大

的流動性壓力。連聯儲副主席也在談論聯儲政策的外溢效應。



為了抗衡聯儲的大力加息，多數國家選擇與聯儲同步加息，這樣做理論上可以穩定住匯率，

但是對受到能源危機和高通脹夾擊的經濟又構成新的打擊。日本是一個例外，日本選擇了直接干

預匯市，央行突然干預曾經讓日圓匯率迅速拉升了近３００點，不過效果難以維持，上周日圓對

美元再次跌破１４５關口。很明顯，美國的貨幣政策挾持了美國以外國家的貨幣政策。



這種各國競相升值的現象，被稱為逆向貨幣戰爭。過去的貨幣戰爭是央行之間比爛，通過匯

率貶值爭取出口優勢。現在各國就競相加息，來避免匯率過度貶值和進口型通脹。上世紀八十年

代和九十年代先後出現過美元超級周期，給世界帶來了巨大的震盪，每一次都有國家在經濟、匯

率、債務問題上顧此失彼，對部分國家更催生出危機。



由於房租等惰性通脹成型，筆者相信美國的通貨膨脹並不容易回落到政策目標區間，明年聯

儲繼續加息的機會大過轉身減息的機會。這種環境下，美元易升難跌，在美元的超級周期中，務

必小心金融風險，務必關注金融脆弱性。



英國卓慧思政府上個月公布了經濟刺激方案，大手筆減稅，同時對企業和個人進行能源補貼

。這份被稱為「小預算」的新政志在拉動經濟，但是沒有給出減稅４５０億英鎊的資金從哪裏來

，也沒有解釋為甚麼在雙位元數通脹的情況下還要刺激經濟。而且「小預算」基本上是亂撒錢，

除了對ＧＤＰ有一時性的拉動外，並不能產生長遠的結構性的說明，但是財政赤字的大窟窿卻需

要很多年來填補。



這項措施一宣布，市場對卓慧思政府維持可持續財政狀況的信心就坍塌了。國債是「零風險

資產」，一般長期基金如退休基金都會加槓桿投資。國債價格暴跌，逼迫所有槓桿投資者需要填

補保證金，這帶來新的拋售，製造出螺旋式下跌。為了制止市場恐慌，英格蘭銀行被迫入市，承

諾購買６５０億英鎊的國債，這才穩定住了市場情緒，不過央行新的ＱＥ和之前的加息就顯得格

格不入。



面對市場的強烈反應，首相和財政部長一開始還態度強硬，拒絕向市場妥協。不過英國民意

沸騰，黨內反對聲音巨大，最後內閣不得不收回取消４５％最高稅率的措施，英鎊止跌反彈，此

事對他們兩人的仕途是重創。



英鎊已經嚴重超賣，獲利回吐帶來了匯率反彈。只要英國央行堅持和聯儲同步加息，英鎊再

創新低的機會不大。然而，英國經濟面臨雙位數通脹和經濟衰退的雙重打擊，貨幣政策遭遇兩難

，匯率反彈動力不足，需要時間慢慢消化。特立獨行的卓慧思政府不僅在減稅問題上，而且在脫

歐關稅區和醫療體系改革等一系列問題上，都有可能讓市場感到意外，所以短期的政策風險揮之

不去。



ＯＰＥＣ＋決定削減每天原油產量２００萬桶，是２０２０年以來最大的減產計劃，相當於

全球原油供應的２％。市場預期減產１００－２００萬桶，ＯＰＥＣ＋決定２００萬桶，象徵意

義很大。其實很多產油國的產能已經達到了極限，原先的額度都用不完，所以真正減少的產量大

約在１００－１１０萬桶之間，但是喊出２００萬桶，卻是一個歷史性標誌。



這次較量的核心，在筆者看來是對石油價格主導權的角力。ＯＰＥＣ作為石油卡特爾，對石

油市場的控制能力在不斷下降。這次特意用誇大了的數字來調整產量，本質上是石油供給方和石

油需求方之間的博弈，中間還參雜著俄烏衝突、中期選舉、中東反恐等政治因素。



石油交易商現在認為布蘭特原油價格明年平均在１００美元之上，核心邏輯是石油行業投資

嚴重不足，新產能上不來，根本無法抵消６－７％的設備折舊。然而，美國距離中期選舉不到一

個月的時間，物價是選民最大的經濟議題。為了穩定物價，相信美國可能增大釋放戰略石油儲備

，筆者甚至不排除美國暫時限制能源出口的可能。



本周看點有兩個，第一個是美中德法四國的通貨膨脹，尤其是美國的，筆者預計美國９月核

心ＣＰＩ回升到６﹒５％，平之前的記錄。第二個是ＦＯＭＣ ９月會議的會議紀要，９月會議

對利率和經濟預測均作出大幅調整，市場需要瞭解細節，把握分寸。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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