《缸邊隨筆－石鏡泉》撈底？

《缸邊隨筆》應對今次熊市，投資者可以有甚麼策略？８０年代美國投資大賽冠軍、被譽為

「投資怪傑」的大衞．瑞安（Ｄａｖｉｄ Ｒｙａｎ）認為，以下５個策略可能有幫助：



一、不要輸掉太多本金。Ｒｙａｎ忠告投資者，不要把牛市賺到的錢輸光，熊市目標是保本

。熊市波動大，容易輸晒之前所賺到的，甚至輸凸，所以要嚴守止蝕，及早止蝕或止賺。熊市中

，若盈利１０％至１５％時，及時止賺便好，因股價在熊市頂部波動很大，很快便會輸凸；如見

市場勢色不對，便要盡快套現，寧願無貨，只持現金。



Ｒｙａｎ指出，自１９２８年以來，平均每４年便出現１次熊市或調整市，我們早晚會遇上

。由於熊市目標是保本為上，故要做好風險管理，有良好紀律，嚴守止蝕位。



二、關注技術面而非基本面。技術面是指股價走勢會靠前；基本面通常滯後，現時股價往往

只反映未來３至６個月的基本面。因此，如你看到股價、指數開始不尋常地下跌，即基本面可能

已改變了。所以當股價、指數下跌時，不要關注已公布的基本面，因已是歷史；更多關注技術面

，才可以令自己免於虧損。



其實Ｒｙａｎ是基本面的專家，非常注重基本面，所以他不會買只符合技術面的股，反而一

定要技術面形態，加上基本面好，他才會買。但Ｒｙａｎ不會等基本面變差才離場，因基本面數

據公布已滯後，股價已跌了一大截了。然而，基本面的優點是：長期基本面增長，會帶來股價更

長時間的上升，那些長升的股票往往有一個非常長期的基本面增長。



＊基本面陷阱：時間差＊



有很多基本面看似差，但技術面好的股票，同樣會先升了很多，這是因為市場未察覺到基本

面已變好。而當股大升一輪之後，投資者才會發現，它好的基本面開始出現好轉了，這反而就錯

過了這一輪的升浪。



另一種情況是，基本面還未轉差，股價或指數就開始大跌，例如恒指就經常提早一、兩季便

開始跌；過了一、兩季，各公司公布財報之後，投資者才發現，原來它的基本面變差了。可見基

本面的最大缺點是：時間差。



今時投資者一周５天都能看到技術面，但基本面在港股６個月才公布１次，即代表技術面已

經有１８０個交易日，資訊上有時間差。散戶投資者不是上市公司內部的人，公司有些消息甚至

一般員工也不會知道，例如造假帳或研發新產品之類，散戶便需要很久才透過財報知道。待下次

公布時，從技術面角度，已交易了很多天了。



要彌補時間差的問題，宜以技術面為主，基本面為輔，才能較即時應對市場變化，例如避過

風險及抓住機會。資金在短期內流入、流出，必會在技術面上留下痕迹。



＊基本面好 技術面差：或藏風險＊



因此，當基本面好，而技術面卻開始不斷下跌、轉差，代表可能潛在未知風險，例如一開市

就直接大跌，像阿里巴巴（０９９８８）。阿里在跌了相當之後，唞唞氣，還繼續跌；最終至今

共跌了Ｎ％。



可見其實是技術面開始變差，而真正大跌都會在技術面已先跌了一段時間之後。當財報出來

不似預期時，便突然大跌。技術面看到假突破，或它一直下跌，投資者便大概知道，未來走勢或

已差不多了。



另吉利（００１７５），也是從假突破後，不斷下跌，最後跌了逾半！但即使是最低點，吉

利的財報還是不差，而股價卻跌逾半。以上技術面上不正常狀況是個警號：可能甚麼地方出了問

題，尤其公布基本面良好，股價卻大跌時，就不應繼續相信它基本面和未來會有多好。如果好，

資金又怎會沽？股價就不會跌一半或更多了。



三、認識熊市特點：大多數會有３階段（３波下跌）及踩３隻腳，其間會有幾次大反彈，騙

投資者買貨，然後再創新低。無論是反彈或再跌，可注意個股和板塊的表現；大市指數下跌前，

個股和板塊都會率先陣亡。



恒指周綫圖：下跌分３波進行，有３腳，市場已調整至一個看似相對安全的位置。之後，反

彈了幾周（Ｒｙａｎ指個別反彈可長達１５周，但大多不會這麼久），然後再下跌。



四、不要嘗試撈底。不要在最低位撈，而是在適當的時機買。



恒指周綫圖：當我們在左側抄底時，我們可能會愈抄愈低，而且其實也很多人也有很多人會

抄這個底，卻遇上大跌，並繼續有非常多的人去抄底。



Ｒｙａｎ忠告，不宜看到大跌之後就急於進場，非常危險，而且會愈抄愈低；宜待它在底部

建立完成，並反轉向上時才進場。因為剛大跌完，大市需要給時間調整，才有後勁持續升上。



大市試低點，很少會直接從底部拉上來，反而會再度試低點，再反彈；再試低，再反彈。也

就是一些「踩腳震盪」的動作。調整完築底後才是適合的買點。Ｒｙａｎ指目標是抓到熊市尾聲

的底部，不要左抄右抄，最好是等待市場真正見底。見右側「建底部盤整區」開始反轉向上時，

才趁勢進場。總之是不要急，目標不是抄在最底部那天，通常市場是：試低→反彈→試低→反彈

，可能會有２至３周反彈，要耐心等候。



五、現金為王。熊市下，不必依靠換股避險，直接持有現金是更好選擇；不要搞對冲、分散

風險，無貨，是最安全又直接。投資者毋須一直在場內投資，其實持有現金也是一種操作。如果

市場不就，大可離場。



熊市雖然總會有一些機會，但賺錢難，不如持現金，套現離場。回顧過去４０年，Ｒｙａｎ

稱他９９％錢都是從牛市賺到的。熊市不能賺得多？他說他可能還蝕了點錢。Ｒｙａｎ保留了牛

市賺到的大部分獲利，而他認為熊市就不要輸掉牛市贏來的錢。



Ｒｙａｎ說，很多人投資生涯陷入惡性循環：牛市賺錢，熊市蝕；再從牛市賺錢，又再度在

熊市輸清。故他建議熊市不持貨，持有現金，並耐心等待機會出現，等大市築底，觀察成交變化

，保持積極態度。



＊散戶持現金最安全＊



為甚麼說對冲、分散風險，不如無貨般安全又直接？機構投資者、基金經理通常會受限於資

金龐大、流通性、法規等問題，他不能及時沽清，所以他們才要做對冲，或把資金轉到防禦性高

的股票上去。但散戶資金不多，又沒有法規問題，想買就買，想賣就賣，故持現金對散戶會是最

直接、最安全的方法。



在熊市做多，賺也細微細眼，如不熟手，不妨沽貨離場，場外觀察。熊市是最好的老師，趁

熊市趕緊學習，才不會錯過下一個牛市的機會。



熊市最優先是保住資金，持現金是較好選擇。Ｒｙａｎ說從未看過悲觀主義者會在市場賺大

錢，專注於下一個心水股票，不要深陷於過去。看過去市況已經結束的股票，哭股喪無用。



有人問Ｒｙａｎ現今投資及現金比例？他答約９０％資產是現金，並指現在使用資金，幾乎

都是試水溫用的：主要是想知道，市場好轉了沒有？開始反轉向上了沒有？Ｒｙａｎ提醒投資者

，現在向上有很多壓力，必須非常小心。



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｒｙａｎ戰績：總回報近１４倍



大衞．瑞安（Ｄａｖｉｄ Ｒｙａｎ）師承首創「ＣＡＮＳＬＩＭ」法則的傳奇投資大師威

廉．歐尼爾（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｏ＇Ｎｅｉｌ），並曾於其公司任職基金經理。Ｒｙａｎ曾於

１９８５至１９８７年連續３年在「美國投資冠軍大賽」奪魁，期內總回報高達１３﹒７９倍。



《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

