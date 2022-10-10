【新冠肺炎】特首辦傳訊秘書謝振中確診，李家超快測陰性

《經濟通通訊社１０日專訊》特首辦傳訊秘書謝振中確診新冠病毒，特首李家超快測陰性。

謝振中上周四（６日）完成接種第四劑新冠疫苗，特首辦發言人指，他快速抗原測試呈陽性

，上周五（７日）最後一次上班，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近沒有外遊紀錄

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