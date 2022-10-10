【新冠疫苗】政府接復必泰雙價疫苗認可申請，劉宇隆恐浪費資源

《經濟通通訊社１０日專訊》政府表示，已收到ＢｉｏＮＴｅｃｈ正針對Ｏｍｉｃｒｏｎ變

異病毒株ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５研發雙價新冠疫苗加強針的認可申請，待完成審核提供的相關資料

後，會交予顧問專家委員會審視。



＊憂雙價疫苗「過氣」＊



政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆出席電台訪問表示，感到詫異，指委

員會未收到相關資料，並認為政府如果採購相關疫苗，將是浪費資源，而且不合時宜，輝瑞早前

只有為老鼠進行測試的雙價疫苗數據，人類測試只是剛開始，而且本港已出現ＢＡ﹒２﹒７５的

變異病毒株，相信感染比例將會上升，屆時針對ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５的雙價疫苗已經「過氣」。

他指出，英國上周的文獻顯示，不論接種多少劑疫苗，抗體水平始終會下跌，最終預防感染

的關鍵，在於Ｔ細胞反應，與抗體並無相關性，強調現時香港兩款疫苗，已有數據證明可預防重

症和死亡，擔心政府如果採購雙價疫苗，將轉移社會焦點，令部分人對接種疫苗更遲疑。



＊孔繁毅料雙價疫苗年底供港＊



政府專家顧問孔繁毅表示，相信雙價疫苗可以於年底供港，認為市民可以接種雙價疫苗作為

第４劑，即使之前已接種科興，亦可接種復必泰雙價疫苗作為加強劑。（ｂｎ）

