【新冠肺炎】九龍西醫院聯網總監羅振邦確診，正進行隔離

《經濟通通訊社１０日專訊》醫院管理局發言人今日表示，九龍西醫院聯網總監羅振邦確診
新冠肺炎。
羅振邦正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他在工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制
措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。九龍西醫院聯網會為相關辦公室進行徹
底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。（ｃｌ）
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