【修例風暴】８男女涉理大衝突期間參與厚福街暴動罪成

《經濟通通訊社１０日專訊》２０１９年理大圍城期間大批示威者到場聲援，其中多人於尖

沙嘴厚福街被捕，被控暴動等罪。其中８名男女經審訊後，今早於區域法院全部被裁定暴動罪名

成立。２３歲男廚師另１項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪同告罪成。

１０名被告依次為２０歲女學生何可珊、２９歲女文員楊淑珍、２０歲無業女子許卓玲、

３４歲男廚師梁展榮、２４歲無業男張啟鏗、２０歲男推銷員李駿軒、２１歲男學生彭紹軒、

１９歲女學生吳詠詩、２３歲男廚師何國棟及２１歲男文員李昌源，同被控於２０１９年１１月

１９日在九龍厚福街與其他不知名人士參與暴動。

何國棟亦被控於同日同地管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，即一個打火機、一支鐵

錘、一個士巴拿、一個鐵鋸、一個鉗及一罐油漆，意圖作非法用途使用；李昌源則管有攻擊性武

器或適合作非法用途的工具，即一支懷疑汽油彈、一支爐氣、一支鐵錘及一個打火機，意圖作非

法用途使用。吳詠詩早前已認罪判入教導所；李昌源開審前承認暴動罪，管有攻擊性武器或適合

作非法用途的工具罪則存檔法庭。（ｃｌ）（ｚｚ）

