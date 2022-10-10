中國石化（３８６）累斥２億人幣回購４８００萬Ａ股

《經濟通通訊社１０日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，關於以
集中競價交易方式回購股份，在９月２１日首次實施Ａ股回購後，截至９月３０日，已支付約
２﹒０４億元人民幣累計回購４８００萬股Ａ股，佔總股本比例為０﹒０４％。
該集團指，購買Ａ股的每股最高價為４﹒３６元人民幣，每股最低價為４﹒１９元人民幣。
（ｗｈ）
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