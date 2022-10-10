《日入而息》多間中國芯片企業入黑名單，港股挫５２３點科指新低

《今天重點》

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吉利（００１７５）９月總銷量按年增２６％至１３萬部

匯豐加一年期港元定存息至３﹒１厘，中銀見３﹒４厘

港府本年度立法議程刪去２３條立法

本港新增４８７４宗確診，檢首宗ＸＢＢ﹒１亞系個案

傳政府擬為免針紙失效但將打針人士提供豁免證明書

人行今收水９１０億，國慶假後連續三日２０億逆回購；逾五成居民預期第四季度房價「基本不

變」；人行ＰＳＬ月度新增規模上千億，上周收水５９２０億；進一步簡化境外投資者進入中國

市場投資流程

機構料９月人幣新增貸、新增社融環比升，Ｍ２略回落

貴州鼓勵機關企事業單位購房團購，不計入備案價跌幅

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《即日市況》

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恒指全日低收５２３點報１７２１６，科指低收１４０點報３３９８

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《深滬股市》

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滬指收跌１﹒７％失三千，長假消費弱，俄烏局勢惡化

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《美元匯價》

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英鎊跌破１﹒１１，歐元亦跌近０﹒９７

歐元最新報０﹒９７０５╱０７，日圓最新報１４５﹒４３╱４６

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《公司資訊》

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固生堂（０２２７３）斥８３７０萬元人民幣收購杭州大同中醫門診部

協合新能源（００１８２）９月權益發電量按年增５６％

巨子生物通過港交所上市聆訊，擬集資約３９億元

凌雄科技通過上市聆訊，京東、騰訊、聯想有份持股

華置長遠看好樓市繼續投地，捐１８００萬元人民幣助涼山女童

中遠海運集團擬無償劃轉中遠海控５％Ａ股至上汽總公司

傳美團（０３６９０）研進軍香港及國際市場，仇廣宇領軍

國泰（００２９３）林紹波稱航空業至少需兩年才能恢復，０＋３令更多港人外遊

新地（０００１６）瑞銀成為高鐵西九站上蓋項目首個主要租戶；ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｂｏｌ

ｏｇｎａ下周開價

比亞迪（０１２１１）拉美交付首批純電動半掛牽引車，搭載自研磷酸鐵鋰電池

石四藥（０２００５）已取得藥監局有關己酮可可鹼注射液藥品生產註冊批件

郵儲銀行（０１６５８）前三季度客戶貸款總額超過７萬億元人民幣；首三季客戶存款總額較去

年底增逾８％

金融壹賬通（０６６３８）阿布扎比分公司於阿聯酋開業

金奧國際（００００９）附屬及集團主席遭法院凍結５６４８萬元人民幣存款

ＡＱＵＩＬＡ（０７８３６）凌堯辭任首席財務官及個人發起人離職

和鉑醫藥（０２１４２）結束特那西普臨床三期試驗；授權石藥製造任何結合巴托利單抗的藥物

吉利（００１７５）９月總銷量按年增２６％至１３萬部

小鵬（０９８６８）Ｇ９通過自動駕駛封閉場地測試，為國內首個

和黃醫藥（０００１３）在中國啟動索樂匹尼布治療貧血ＩＩ╱ＩＩＩ期臨床試驗

騰訊（００７００）訴ＯＰＰＯ不正當競爭，１９日武漢市中級人民法院開庭

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《國企紅籌》

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聯想（００９９２）首次被納入彭博ＭＳＣＩ綠色債券指數

中集安瑞科（０３８９９）旗下企業簽署建造氨燃料加注船諒解備忘錄

首程控股（００６９７）「首鋼園．六工匯」國慶客流新高近廿萬人次

大成生化科技（００８０９）終止授權認購新股份協議

中糧家佳康（０１６１０）９月生豬出欄量按年跌１３﹒９％

上海實業（００３６３）向合營企業借出不多於１４﹒５億元貸款

中國誠通（００２１７）對粵港澳大灣區發展母基金並不知情

中國新城鎮（０１２７８）截至９月底稅前年化保證投資收益錄１﹒６４億元人民幣

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《神州民企》

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力高地產（０１６２２）首九月銷售按年跌３４％至２１０億元人民幣

上坤地產（０６９００）首九月合約銷售按年跌６６％至７３億元人民幣

正榮地產（０６１５８）９月合約銷售金額按年跌８１％

美的置業（０３９９０）首九月合同銷售金額按年跌４５﹒５％至５９５億元人民幣

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《中國要聞》

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發改委表示１０月１０日內地成品油價格不做調整

統計局表示去年城鎮非私營平均工資超１０萬，私營６萬

市監總局表示截至８月底登記在冊市場主體１﹒６３億戶

比亞迪擬擴建上海工廠，但不增加鋰電池產量

上海躍升為全球最大的貿易口岸城市

王陸進任中紀委國家監委駐銀保監紀檢監察組組長

盒馬鄰里啟第三輪收縮，敗走杭州南京兩城後僅剩上海

上海警方９月以來查處代做核酸等涉疫案件逾８０起

９月財新服務業ＰＭＩ跌至４９﹒３，時隔三月再收縮

設備更新改造貸款加快落地，廣東累投逾４０００萬元

三部委約談光伏企業機構，不搞囤積居奇等哄抬價格

特斯拉上海工廠９月交付逾８﹒３萬輛車，再創紀錄

人行今收水９１０億，國慶假後連續三日２０億逆回購；逾五成居民預期第四季度房價「基本不

變」；人行ＰＳＬ月度新增規模上千億，上周收水５９２０億；進一步簡化境外投資者進入中國

市場投資流程

能源局表示電網與電企若未事先明確，電費結算要用現金

廣州第三批集中供地降溫，１８宗地塊１３宗底價成交

滬深交易所表示Ｂ站等轉為在港主要上市公司可入港股通

招行原行長田惠宇被雙開，被指大搞權力與資本勾連

機構料９月人幣新增貸、新增社融環比升，Ｍ２略回落

首三季地方新增專項債發行逾３﹒５４萬億元；首三季商銀二級資本債發行逾６３００億，超去

年全年

哈爾濱本月起下調首套個人住房公積金貸款利率

國慶假期深圳樓盤大幅度折扣促銷，新房住宅供應增加

貴州促進經濟恢復，擬第四季白酒增加值增１５％以上；貴州鼓勵機關企事業單位購房團購，不

計入備案價跌幅

外交部表示將中巴經濟走廊打造成高質共建的示範性工程

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《其他消息》

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８男女涉理大衝突期間參與厚福街暴動罪成

前民陣召集人陳皓桓刑出獄，對民陣解散感遺憾

經民聯建議大規模公屋重建及調高收地賠償金額

港府本年度立法議程刪去２３條立法

康文署推出打擊「炒場」新措施，下月１日起生效

廉署通緝科大前兼任副教授涉４００萬元採購詐騙

競委會接納７間私家車分銷商移除保用限制承諾

美警告香港勿成俄寡頭避風港，港府重申不實施個別國家單方面制裁

深股通額度全日用２５﹒１５億元；滬股通額度全日用３億元，外資流入１４億元

大華料今年本港ＧＤＰ收縮０﹒７％，明年增３﹒５％

世邦魏理仕獨家代理出售大嶼山ＳＡＮＤＰＩＰＥＲＳ

十大屋苑成交創１４周低，二手市場觀望氣氛濃厚

ＷｅＬａｂ推出Ａｐｐｌｅ產品好賞分期計劃

ＭＩＲＲＯＲ休團兩個月後復工，受傷舞者阿Ｍｏ已摘除頸箍

傳高盛裁員涉港員工，大中華逾１５人已離職

富衛調查指亞洲大眾重視心理健康，惟僅三分之一人願意尋求協助

恒指公司授權易方達香港以恒指ＥＳＧ增強指數作為基金參考基準

港產「元宇宙」夥海洋公園推ＮＦＴ，享買一送一門票優惠

金融學院２０２３年度「金融領袖計劃」開始接受申請

鍾麗玲稱倘通訊平台無按指示移除「起底」訊息，公署或封鎖平台

長沙灣重建項目租戶遭加租迫遷，市建局表示促１２個案合理租金續租

美聯料全年樓價跌雙位數，冀施政報告減辣助樓市復常

匯豐加一年期港元定存息至３﹒１厘，中銀見３﹒４厘

置地公司表示景順將亞太區域總部搬遷至怡和大廈

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《俄烏開戰》

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基輔疑遭導彈襲擊傳４聲巨響，市中心１建築冒出煙霧

烏克蘭全國遭大規模空襲，導彈擊中總統辦公室附近

歐盟擬月底敲定天然氣價格上限計劃

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《國際要聞》

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奧地利總統范德貝倫成功連任，主張俄烏談判解決爭端

日韓領導人民調支持率雙雙低迷，岸田內閣跌至３５％

金正恩親自指導，北韓戰術核部隊近期７度模擬核攻擊

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《外圍經濟》

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世銀及ＩＭＦ年會即將舉行，料與會者關注聯儲局加息

美國９月份非農就業數據強勁，國債創新低

美國建獨立法院系統，保障跨大西洋數據傳輸隱私

英倫銀行擴大緊急計劃以支援債券市場

谷歌將開設首個日本數據中心以加速亞洲業務

財報季恐導致美國股市下跌，蘋果業績料成為全球焦點

美國財報季拉開帷幕，多間公司將發布業績

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《大國博弈》

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美國豁免中國製合金零件，批准恢復Ｆ－３５戰機交付

美國升級半導體等對華出口管制，中方表示典型科技霸凌

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《新冠肺炎》

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公益金百萬行１１﹒２０復辦，踏足將軍澳跨灣大橋

中大郭健安料本地疫情將反彈，倡不應放寬院舍防疫

九龍西醫院聯網總監羅振邦確診，正進行隔離

內地國慶假後疫情反彈，全國確診昨急增至１９３９宗

北京新增１３例本土確診和３宗無症狀，涉東城等五區

台灣增新冠本土個案３﹒２萬例，新增５７例死亡

官媒表示當前防控政策符合國情，躺平沒出路堅持是勝利

特首辦傳訊秘書謝振中確診，李家超快測陰性

何栢良稱做好疫苗接種毋須擔心ＢＡ﹒２﹒７５病毒

孔繁毅稱復必泰雙價疫苗值得引入，效用好過初代疫苗

市民質擬廢除「免針紙」違憲，法官批准司法覆核許可

政府接復必泰雙價疫苗認可申請，劉宇隆恐浪費資源

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