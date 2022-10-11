《日出而作》美股連跌四日，納指再創年內新低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ２９２０２﹒８８ 跌 －９３﹒９１ －０﹒３２％

標普５００ ３６１２﹒３９ 跌 －２７﹒２７ －０﹒７５％

納斯達克 １０５４２﹒１０ 跌 －１１０﹒３０ －１﹒０４％

倫敦富時１００ ６９５９﹒３１ 跌 －３１﹒７８ －０﹒４５％

法蘭克福ＤＡＸ １２２７２﹒９４ 跌 －０﹒０６ －

巴黎ＣＡＣ ４０ ５８４０﹒５５ 跌 －２６﹒３９ －０﹒４５％

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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４５﹒６５４５，歐元兌美元０﹒９７１０



《公司業績》

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中國智慧能源（０１００４）半年虧損收窄至４７３２萬元，不派息

天臣控股（０１２０１）棄增資附屬料收益１２５０萬元，今早復牌

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）５億美元回購計劃完成，共購入逾７３０７萬股

亞洲電視（００７０７）委任曾華強為行政總裁，非執董賴彩雲調任執董

瑋俊生物科技（００６６０）獨立非執董侯伯文辭任，董事會成員僅３名

胡桃資本（００９０５）核數師國衛辭任，委開元信德接任

雲頂香港（００６７８）遭法院頒令清盤，委聯席臨時清盤人

寶龍地產（０１２３８）９月銷售額２４億人幣，同比跌６３％

誼礫控股（０００７６）建議２０股合併１股，每手股數維持不變

藥明巨諾（０２１２６）藥物倍諾達獲批新適應症上市許可

中國富強金融（００２９０）遭股東要求開會罷免陳志偉非執董職務

佳兆業健康（００８７６）執董張華綱辭任主席，執董郭英成接任

大灣區聚變力量（０１１８９）獨立非執董潘國興辭任，昨起生效

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《國企紅籌》

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中金公司（０３９０８）發永續次級債籌４０億人幣

海螺水泥（００９１４）擬增持海螺環保（５８７）成附屬

長城汽車（０２３３３）９月汽車銷量９﹒４萬輛跌６％

中國同輻（０１７６３）主導項目入選十件大事兼獲證書

紅星美凱龍（０１５２８）９月斥３００萬人幣回購Ａ股

絲路物流（００９８８）附屬訴訟獲法院駁回海通恒信上訴

招商證券（０６０９９）提中遠海發董事長劉沖任非執董

心瑋醫療（０６６０９）擬發Ａ股滬上市，籌１４億人幣

東風集團（００４８９）９月汽車銷量同比跌１０％

廣汽集團（０２２３８）９月汽車銷量升４４％

華潤醫藥（０３３２０）附屬華潤三九首三季多賺１１％

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《神州民企》

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祥生（０２５９９）浙江諸暨市一物業項目或受益紹興房產穩保基金

德信中國（０２０１９）９月銷售額逾２４億人幣，同比跌３７％

弘陽地產（０１９９６）９月銷售額３４億人幣，同比跌３１％

中國升海（０１６７６）委李豔鳳任執董，委２人任非執董

佳源國際（０２７６８）９月銷售額１０億人幣，同比跌６７％

陽光１００（０２６０８）９月銷售額１﹒３億人幣，同比跌３９％

中原建業（０９９８２）９月銷售額１８億人幣，同比跌５１％

飛揚集團（０１９０１）９０７２萬人幣購旅遊服務商６０％股權

海螺創業（００５８６）委執董兼行政總裁紀勤應任副主席

丘鈦科技（０１４７８）９月攝像頭模組銷量同比跌１７％

新東方（０９９０１）首被美國證交會識別，涉工作底稿無法供檢查

集一控股（０１４９５）投資退款未獲擔保人到期支付，尋法律意見

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《中國要聞》

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分析認為中國四季度流動性平穩，年內或有降準可能

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《俄烏開戰》

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俄軍空襲烏克蘭至少１４死９７傷，烏國暫停對歐供電

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《匯市走勢》

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基輔遭空襲歐洲再陷動盪，美元走高英鎊連貶４日

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《新冠肺炎》

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來滬返滬人員須三

天三檢，呼和浩特

緊急增建方艙醫院

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《虛幣世界》

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加密貨幣微跌，市

場靜候通脹數據

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