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即市新聞

11/10/2022 07:56

《日出而作》美股連跌四日，納指再創年內新低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　２９２０２﹒８８　跌　　－９３﹒９１　－０﹒３２％
　　標普５００　　　　　３６１２﹒３９　跌　　－２７﹒２７　－０﹒７５％
　　納斯達克　　　　　１０５４２﹒１０　跌　－１１０﹒３０　－１﹒０４％
　　倫敦富時１００　　　６９５９﹒３１　跌　　－３１﹒７８　－０﹒４５％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２７２﹒９４　跌　　　－０﹒０６　　　　　　－
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　５８４０﹒５５　跌　　－２６﹒３９　－０﹒４５％
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　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４５﹒６５４５，歐元兌美元０﹒９７１０
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　中國智慧能源（０１００４）半年虧損收窄至４７３２萬元，不派息
　　天臣控股（０１２０１）棄增資附屬料收益１２５０萬元，今早復牌
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　渣打（０２８８８）５億美元回購計劃完成，共購入逾７３０７萬股　　
　　亞洲電視（００７０７）委任曾華強為行政總裁，非執董賴彩雲調任執董
　　瑋俊生物科技（００６６０）獨立非執董侯伯文辭任，董事會成員僅３名
　　胡桃資本（００９０５）核數師國衛辭任，委開元信德接任　　　　　　
　　雲頂香港（００６７８）遭法院頒令清盤，委聯席臨時清盤人　　　　　
　　寶龍地產（０１２３８）９月銷售額２４億人幣，同比跌６３％　　　　
　　誼礫控股（０００７６）建議２０股合併１股，每手股數維持不變　　　
　　藥明巨諾（０２１２６）藥物倍諾達獲批新適應症上市許可　　　　　　
　　中國富強金融（００２９０）遭股東要求開會罷免陳志偉非執董職務　　
　　佳兆業健康（００８７６）執董張華綱辭任主席，執董郭英成接任　　　
　　大灣區聚變力量（０１１８９）獨立非執董潘國興辭任，昨起生效　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中金公司（０３９０８）發永續次級債籌４０億人幣　　　
　　海螺水泥（００９１４）擬增持海螺環保（５８７）成附屬
　　長城汽車（０２３３３）９月汽車銷量９﹒４萬輛跌６％　
　　中國同輻（０１７６３）主導項目入選十件大事兼獲證書　
　　紅星美凱龍（０１５２８）９月斥３００萬人幣回購Ａ股　
　　絲路物流（００９８８）附屬訴訟獲法院駁回海通恒信上訴
　　招商證券（０６０９９）提中遠海發董事長劉沖任非執董　
　　心瑋醫療（０６６０９）擬發Ａ股滬上市，籌１４億人幣　
　　東風集團（００４８９）９月汽車銷量同比跌１０％　　　
　　廣汽集團（０２２３８）９月汽車銷量升４４％　　　　　
　　華潤醫藥（０３３２０）附屬華潤三九首三季多賺１１％　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　祥生（０２５９９）浙江諸暨市一物業項目或受益紹興房產穩保基金
　　德信中國（０２０１９）９月銷售額逾２４億人幣，同比跌３７％　
　　弘陽地產（０１９９６）９月銷售額３４億人幣，同比跌３１％　　
　　中國升海（０１６７６）委李豔鳳任執董，委２人任非執董　　　　
　　佳源國際（０２７６８）９月銷售額１０億人幣，同比跌６７％　　
　　陽光１００（０２６０８）９月銷售額１﹒３億人幣，同比跌３９％
　　中原建業（０９９８２）９月銷售額１８億人幣，同比跌５１％　　
　　飛揚集團（０１９０１）９０７２萬人幣購旅遊服務商６０％股權　
　　海螺創業（００５８６）委執董兼行政總裁紀勤應任副主席　　　　
　　丘鈦科技（０１４７８）９月攝像頭模組銷量同比跌１７％　　　　
　　新東方（０９９０１）首被美國證交會識別，涉工作底稿無法供檢查
　　集一控股（０１４９５）投資退款未獲擔保人到期支付，尋法律意見
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　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　分析認為中國四季度流動性平穩，年內或有降準可能
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　俄軍空襲烏克蘭至少１４死９７傷，烏國暫停對歐供電
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　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　基輔遭空襲歐洲再陷動盪，美元走高英鎊連貶４日
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　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　來滬返滬人員須三
　　天三檢，呼和浩特
　　緊急增建方艙醫院
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　　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　加密貨幣微跌，市
　　場靜候通脹數據　
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