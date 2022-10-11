《日出而作》美股連跌四日，納指再創年內新低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ２９２０２﹒８８ 跌 －９３﹒９１ －０﹒３２％
標普５００ ３６１２﹒３９ 跌 －２７﹒２７ －０﹒７５％
納斯達克 １０５４２﹒１０ 跌 －１１０﹒３０ －１﹒０４％
倫敦富時１００ ６９５９﹒３１ 跌 －３１﹒７８ －０﹒４５％
法蘭克福ＤＡＸ １２２７２﹒９４ 跌 －０﹒０６ －
巴黎ＣＡＣ ４０ ５８４０﹒５５ 跌 －２６﹒３９ －０﹒４５％
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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４５﹒６５４５，歐元兌美元０﹒９７１０
《公司業績》
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中國智慧能源（０１００４）半年虧損收窄至４７３２萬元，不派息
天臣控股（０１２０１）棄增資附屬料收益１２５０萬元，今早復牌
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）５億美元回購計劃完成，共購入逾７３０７萬股
亞洲電視（００７０７）委任曾華強為行政總裁，非執董賴彩雲調任執董
瑋俊生物科技（００６６０）獨立非執董侯伯文辭任，董事會成員僅３名
胡桃資本（００９０５）核數師國衛辭任，委開元信德接任
雲頂香港（００６７８）遭法院頒令清盤，委聯席臨時清盤人
寶龍地產（０１２３８）９月銷售額２４億人幣，同比跌６３％
誼礫控股（０００７６）建議２０股合併１股，每手股數維持不變
藥明巨諾（０２１２６）藥物倍諾達獲批新適應症上市許可
中國富強金融（００２９０）遭股東要求開會罷免陳志偉非執董職務
佳兆業健康（００８７６）執董張華綱辭任主席，執董郭英成接任
大灣區聚變力量（０１１８９）獨立非執董潘國興辭任，昨起生效
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《國企紅籌》
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中金公司（０３９０８）發永續次級債籌４０億人幣
海螺水泥（００９１４）擬增持海螺環保（５８７）成附屬
長城汽車（０２３３３）９月汽車銷量９﹒４萬輛跌６％
中國同輻（０１７６３）主導項目入選十件大事兼獲證書
紅星美凱龍（０１５２８）９月斥３００萬人幣回購Ａ股
絲路物流（００９８８）附屬訴訟獲法院駁回海通恒信上訴
招商證券（０６０９９）提中遠海發董事長劉沖任非執董
心瑋醫療（０６６０９）擬發Ａ股滬上市，籌１４億人幣
東風集團（００４８９）９月汽車銷量同比跌１０％
廣汽集團（０２２３８）９月汽車銷量升４４％
華潤醫藥（０３３２０）附屬華潤三九首三季多賺１１％
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《神州民企》
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祥生（０２５９９）浙江諸暨市一物業項目或受益紹興房產穩保基金
德信中國（０２０１９）９月銷售額逾２４億人幣，同比跌３７％
弘陽地產（０１９９６）９月銷售額３４億人幣，同比跌３１％
中國升海（０１６７６）委李豔鳳任執董，委２人任非執董
佳源國際（０２７６８）９月銷售額１０億人幣，同比跌６７％
陽光１００（０２６０８）９月銷售額１﹒３億人幣，同比跌３９％
中原建業（０９９８２）９月銷售額１８億人幣，同比跌５１％
飛揚集團（０１９０１）９０７２萬人幣購旅遊服務商６０％股權
海螺創業（００５８６）委執董兼行政總裁紀勤應任副主席
丘鈦科技（０１４７８）９月攝像頭模組銷量同比跌１７％
新東方（０９９０１）首被美國證交會識別，涉工作底稿無法供檢查
集一控股（０１４９５）投資退款未獲擔保人到期支付，尋法律意見
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《中國要聞》
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分析認為中國四季度流動性平穩，年內或有降準可能
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《俄烏開戰》
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俄軍空襲烏克蘭至少１４死９７傷，烏國暫停對歐供電
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《匯市走勢》
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基輔遭空襲歐洲再陷動盪，美元走高英鎊連貶４日
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《新冠肺炎》
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來滬返滬人員須三
天三檢，呼和浩特
緊急增建方艙醫院
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《虛幣世界》
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加密貨幣微跌，市
場靜候通脹數據
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