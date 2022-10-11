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11/10/2022 07:50

《油金掠影》市場再憂原油需求下降，油價跌近２％；紐約期金收低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚國際油價下跌，為六日以來首次。內地９月ＰＭＩ從５５
重挫至４９﹒３，市場擔憂內地服務業景氣萎縮將打擊原油需求，紐約期油及布蘭特期油均跌近
２％。
　　紐約期油跌１﹒５１美元或１﹒６％，收報每桶９１﹒１３美元；布蘭特期油跌１﹒７３美
元或１﹒８％，收報每桶９６﹒１９美元。
　　據外電引述知情人士指，沙特阿拉伯國家石油公司（Ｓａｕｄｉ　Ａｒａｍｃｏ）已告知至
少七位亞洲顧客，１１月將接受所有合約數量的原油，意味即使ＯＰＥＣ＋減產，沙特仍設法保
持對亞洲穩定供油。另外，沙特１１月與亞洲客戶議定的原油銷售價格，大致保持不變。
　
＊市場料美核心ＣＰＩ升溫＊
　
　　市場預期美國本周四公布的核心ＣＰＩ可能升溫，加重美國聯儲局繼續進取加息的壓力，
１１月更可能再次加息０﹒７５厘。金價受挫，紐約期金跌３４﹒１美元或２％，收報每盎司
１６７５﹒２美元，為１０元至今最低收市價。
　　隔晚美匯指數升０﹒２％至１１３﹒０４；美債市場則休市一天。
　　其他貴金屬方面，白銀跌６４美仙或３﹒２％，收報每盎司１９﹒６１５美元，為９月３０
日以來最低收市價；白金跌２２﹒１美元或２﹒４％，收報每盎司８９５﹒８美元；鈀金跌
２３﹒４美元或１﹒１％，收報每盎司２１６７﹒９美元。（ｅｒ）

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