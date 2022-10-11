《運籌帷幄－梁業豪》利淡因素消失前，股市會率先轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則屬顯著向淡。上周三（５日）港股大市顯著裂口高開，可惜不足一個交易日

便被淡友大戶成功重奪市場控制權。作為好友，雖早已將升浪視作反彈，而不敢過早期望新升浪

的開始，對市勢迅速逆轉總會感到失望。考慮到依然惡劣的環球經濟、地緣政治、經商環境與投

資氣候，股市易跌難升，其實份屬正常。那麼，股市正式回升前，是有先要見到上述利淡因素消

失呢？

須知股票市場內，大戶較散戶容易獲得最新資訊，亦更具分析能力，因而對捕捉市場轉角位

較有把握。他們會於利淡因素消失前完成看好的部署，而醒目的職業炒家亦很快便會跟風入市，

且態度上會愈來愈進取。因此，上述四個利淡因素消失前，股市會率先轉好；一般而言，時差會

是６個月至９個月。當然，如欲成功把握入市時機，必須繼續細心觀察市況變化，留意大戶的舉

動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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